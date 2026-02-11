NFL: ¿Cuánto cuestan los anillos de Super Bowl que ganó Seattle ante New England?

Han pasado algunos días desde que se confirmó su conquista y las curiosidades respecto a su celebración no cesan en las redes sociales. Los Halcones Marinos de Seattle cumplieron con los pronósticos y se alzaron con el Super Bowl de la NFL luego de vencer a los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Ritual NFL El Resumen| El millonario contrato de Dak y el análisis de la Semana 1 de la NFL

Fue a través de un marcador final de 29-13 que el equipo de la Conferencia Nacional logró superar a la escuadra de la Americana en medio de un estadio que los apoyó prácticamente de principio a fin. Ahora bien, ¿cuánto cuestan los anillos de Super Bowl que Seattle ganó el domingo pasado?

¿Cuánto cuestan los anillos de Super Bowl que ganó Seattle?

El anillo de Super Bowl es uno de los símbolos más condicionados que la NFL tiene en este compromiso, por lo que es entregado a cada uno de los jugadores y el personal en torno a un recuerdo del éxito que tuvieron en la temporada, lo cual hace de este distintivo uno verdaderamente especial.

Te puede interesar: ¿Cuándo será el debut de Álvaro Fidalgo en la Selección?

Te puede interesar: El jugador que llegó a Pumas como goleador continental, pero decepcionó

Se sabe que la fabricación de los anillos de Super Bowl es larga y complicada, y si bien oficialmente se desconoce el costo de estos, su periodo de fabricación, de acuerdo con la revista CQ, está entre los 30,000 y los 50,000 dólares, esto en función de los materiales utilizados en su uso.

Del mismo modo, vale mencionar que los campeones suelen recibir un bono económico bastante llamativo, el cual asciende a los 178,000 dólares por su triunfo. Finalmente, DAZN menciona que la NFL aporta entre 5,000 y 7,000 dólares por anillo para los 150 primeros ejemplares, mientras que el resto corre a cuenta de la franquicia ganadora.

¿Cuántos Super Bowls de la NFL ha ganado Seattle en su historia?

Lo ocurrido el fin de semana pasado hizo que Seattle sumara un total de dos anillos de Super Bowl en su historia , hecho que lo coloca entre los diez equipos más ganadores de la NFL. Nueva Inglaterra, por su parte, se quedó con seis campeonatos, igualando en la cima con Pittsburgh.