Jared Borgetti y su triste paso en Chivas; estos fueron sus decepcionantes números

Jared Borgetti es considerado uno de los delanteros más importantes que el futbol mexicano y la Selección Nacional han tenido a lo largo de su historia; sin embargo, lo anterior no exime que el hoy analista deportivo haya sufrido tristes periodos en su carrera como profesional.

Christian Martinoli arremete contra la Selección Mexicana

Posiblemente, el peor paso que tuvo en el campo fue con las Chivas del Guadalajara, uno de los equipos más representativos que el país tiene en la actualidad. Por tal motivo, no está de más conocer el paso que Jared Borgetti tuvo en el conjunto de Verde Valle.

¿Cómo fue el paso de Jared Borgetti en Chivas?

Jared Borgetti fue fichado por Chivas de cara al torneo Clausura 2009 de la Liga BBVA MX. Vale decir que en ese momento el delantero ya había pasado por equipos como Santos, Atlas, Monterrey, Cruz Azul y el Bolton de Inglaterra, por lo que ya contaba con mucha experiencia en el campo.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Going to post a random Liga MX moment/goal every day until the season starts back up again.



Let’s start with this goal by Jared Borgetti with #Dorados against #Chivas. #LigaMXeng pic.twitter.com/YiYcO3t1hp — Francisco Velasco (@FranciscoEfV) March 18, 2020

Se esperaba, entonces, que Jared fuera la respuesta en ataque de Chivas luego de un par de años sin obtener el título. Sin embargo, la realidad fue totalmente otra y Borgetti no solo no mostró sus virtudes, sino que se quedó muy lejos de lo que se esperaba de él en cuanto a números se refiere.

Al final, Jared Borgetti solo estuvo un torneo con Chivas hasta antes de su polémica salida, y en estos meses el otrora jugador profesional no pudo anotar ni asistir en 498 minutos distribuidos en 12 partidos. A pesar de ello, al interior del club se dice que Jared fue parte fundamental de la evolución que Javier Hernández tuvo en el Rebaño antes de su salida al Manchester United.

¿En qué equipo le fue mejor a Jared Borgetti?

A pesar de haber formado parte de distintas instituciones como profesional, la realidad es que el equipo que consolidó a Jared como uno de los mejores delanteros mexicanos de la historia fue Santos Laguna, institución en donde el atacante registró 183 goles y dos asistencias en 291 juegos disputados.