¡ÚLTIMA HORA! Chivas anuncia refuerzo de lujo para el Clausura 2026

El conjunto de Guadalajara anuncia un nuevo refuerzo para el ataque para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y es la goleadora Jasmine Casarez para convertirse en la segunda contratación del equipo tras la llegada de Mayra Pelayo.

La miembro de la Selección Mexicana arriba al equipo del Guadalajara con la misión de potenciar el ataque y aportar su experiencia en el máximo circuito.

Jasmine Casarez, nació en California, tiene 28 años y mide 1.73 metros. Aunque creció en Estados Unidos, sus raíces mexicanas le han permitido defender la camiseta de la Selección Mexicana Femenil, con el que suma 6 goles en su cuenta. Su trayectoria combina formación internacional y experiencia en la Liga BBVA MX, lo que la convierte en una jugadora completa y versátil.

Jasmine Casarez: Goleadora histórica de Juárez Femenil

La nueva atacante del Guadalajara es reconocida como la goleadora histórica del club Juárez Femenil, gracias a los 47 tantos que marcó con las fronterizas. Su capacidad para definir con ambas piernas y su instinto dentro del área la consolidaron como una de las delanteras más peligrosas del campeonato. Antes de brillar en México, Casarez jugó a nivel colegial con los Radford Highlanders en Virginia y debutó profesionalmente con el Puerto Rico Sol FC, en la isla caribeña.

¿Cuáles son sus características de juego?

Su llegada a Chivas representa un salto importante en su carrera y una apuesta estratégica del club. Casarez puede desempeñarse por cualquier sector del ataque, ya sea como extremo o como centrodelantera, gracias a su velocidad, movilidad y lectura de espacios. Además, entiende muy bien el juego sin pelota, generando oportunidades constantes con sus movimientos y arrastrando marcas que abren huecos para sus compañeras.

El cuerpo técnico de Chivas confía en que su olfato goleador será clave para aumentar el peso ofensivo del equipo, que busca recuperar protagonismo en la Liga BBVA MX Femenil. La dupla que puede formar con Mayra Pelayo promete dinamismo y variantes en el ataque, mientras que la experiencia de Casarez en selección nacional le dará jerarquía al vestidor.

