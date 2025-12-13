Todos se lo disputaban y costaba 40 millones... Club América se lo quedó y ahora su precio no alcanza ni la mitad

El Club América no tuvo el desenlace que esperaba dentro del Apertura 2025 y fue eliminado de forma prematura. Acostumbrado a jugar instancias finales de la Liga BBVA MX, la afición americanista señaló a varios jugadores por el mal momento del equipo y un jugador que prometía mucho y, de momento, no se ha visto todo su potencial es Allan Saint-Maximin, delantero francés que llegó a Coapa a cambio de 10 millones de euros.

Allan Saint-Maximin no pudo brillar en el Apertura 2025

El francés llegó con el cartel de futbolista estrella, pero su primer torneo con las Águilas no fue el esperado. Desde su arribo a mitad de año, Saint-Maximin disputó un total de 13 partidos durante el Apertura 2025 y apenas pudo convertir 3 goles. Como si fuese poco, en los cuartos de final frente a Rayados de Monterrey, solamente disputó 6 minutos . Sin lugar a dudas, los aficionados esperan que el ex Newcastle mejore su rendimiento de cara al 2026.

Allan Saint-Maximin|Crédito: Club América

El precio de Allan Saint-Maximin en el mercado bajó considerablemente

Durante sus mejores etapas como futbolista profesional, Saint-Maximin consiguió tener un valor de mercado de 40 millones de euros, precisamente cuando jugaba en el Newcastle de la Premier League. Sin embargo, en la actualidad, este valor cayó considerablemente. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, el extremo de 28 años tiene un valor de mercado de 13 millones de euros, siendo su valor más bajo desde el año 2018.

Saint-Maximin se perdió la Liguilla con el América

El delantero surgido del Saint-Étienne no pudo estar presente durante el juego de ida ante Rayados debido a que padecía el virus SARS-CoV-2. Saint-Maximin se perdió los entrenamientos de la semana previa al partido y, debido a su fuerte cuadro gripal, no viajó con el resto del equipo a Monterrey.

Para el juego de vuelta, el francés ya se encontraba recuperado de la enfermedad, pero André Jardine tomó la decisión de dejarlo en el banquillo a pesar de haber perdido por 2-0 en el primer partido. América había logrado remontar consiguiendo un 2-0 en el juego de vuelta, por lo que su DT le dio la posibilidad de jugar los 6 minutos finales. Sin embargo, un gol sobre la hora de Germán Berterame sentenció la eliminación de las Águilas.