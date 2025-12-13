Era casi invisible para Nicolás Larcamón en Cruz Azul y hoy consiguió un equipo que lo valora más

Correcaminos de la UAT sorprendió a todos en la Liga BBVA Expansión MX al anunciar la incorporación de un futbolista formado ni más ni menos que en Cruz Azul : Raymundo Rubio. Pese a destacar en la cantera cementera, el joven futbolista casi no había contado para Nicolás Larcamón, por lo que buscaba una salida cuando antes.

Rubio debutó en el Apertura 2023 con La Máquina y desde entonces no logró consolidarse en el primer equipo. Aunque formó parte de las Fuerzas Básicas durante varios años Larcamón nunca lo vio realmente como una opción, ni siquiera cuando se vio obligado a rotar.

Consciente de esta situación, la directiva de Correcaminos se puso en marcha para lograr su incorporación y darle un salto de calidad a su sector defensivo de cara al año que viene. "El club le da la Bienvenida a Raymundo Rubio como nuevo refuerzo para el Clausura 2026", fue el anuncio en redes.

El defensor se integrará a los trabajos del equipo en la Liga BBVA Expansión MX con la intención de sumar minutos en el cuadro principal, una oportunidad que no había encontrado durante su estancia en Cruz Azul. "Juntos escribiremos una nueva historia", indicó Correcaminos.

Las bajas de Cruz Azul previo al Clausura 2026

Raymundo Rubio se suma a una larga lista de futbolistas que abandonaron o abandonarán La Noria en este mercado invernal. Tras el final de año con sabor amargo, luego de la eliminación en semis del Apertura y en cuartos de la Copa Intercontinental, el club se encuentra en un proceso de reestructuración.

Entre los jugadores que se marcharon o están cerca de hacerlo se encuentran:

