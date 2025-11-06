ÚLTIMA HORA: DT mexicano es NOMINADO a mejor entrenador por los premios The Best 2025

Este jueves 6 de noviembre del 2025, la FIFA dio a conocer a todos los nominados para los premios The Best 2025 en la categoría de mejor entrenador varonil y entre los candidatos aparece el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre.

Los DTS contra los que compite Javier Aguirre por el premio a mejor entrenador de The Best 2025

Javier Aguirre tiene la posibilidad de poder ser elegido como el mejor entrenador de la temporada 2024-2025 al mando de México pero se enfrenta a rivales destacados que han tenido un año con grandes resultados. Los nominados a mejor entrenador por los premios The Best 2025 son :



Javier Aguirre, México

Mikel Arteta, Arsenal

Luis Enrique, Paris Saint-Germain

Hansi Flick, Barcelona

Enzo Maresca, Chelsea

Roberto Martínez, Portugal

Arne Slot, Liverpool

Los siete candidatos nominados, fueron elegidos tomando en cuenta lo que lograron conseguir dirigiendo sus equipos desde el 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025.

¿Por qué nominaron a Javier Aguirre como mejor entrenador en los premios The Best 2025?

La FIFA explicó que la nominación de Javier Aguirre a mejor entrenador para The Best 2025 se debe a que logró ganar dos títulos con México en el 2025.

La Selección Mexicana, al mando de Aguirre, logró ganar la Liga de Naciones de la Concacaf en marzo, al derrotar 2-1 a Panamá, consiguiendo ganar la competición por primera vez en su historia. Tan solo cuatro meses después logró levantar la Copa de Oro al derrotar a Estados Unidos en la final.

Los números de Javier Aguirre con México para los premios The Best

Javier Aguirre registra números muy positivos desde el 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025. Logró disputar 17 encuentros en los que consiguió ganar 12, empatar dos y perder solamente tres juegos.

Además, logró ganar la Liga de Naciones de la Concacaf por primera vez para México y levantar la Copa Oro 2025.

Resumen de estadísticas:

Partidos jugados : 17

: 17 Victorias : 12

: 12 Empates : 2

: 2 Derrotas : 3

: 3 Goles a favor : 28

: 28 Goles en contra : 12

: 12 Porcentaje de victorias: 70.6%

¿Cómo eligen al ganador en lo premios The Best 2025?

El ganador del premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino los elige un jurado internacional compuesto por todos los seleccionadores actuales masculinos y femeninos (uno por equipo), los capitanes actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas (uno por equipo), un periodista especializado de cada territorio representado por una selección nacional y aficionados de todo el mundo registrados en FIFA.com.

Cada miembro debe seleccionar en orden decreciente de merecimiento a los tres entrenadores que considere merecedores del premio en cuestión. Los tres entrenadores nominados por cada miembro del jurado reciben cinco, tres o un punto dependiendo del puesto en el que el jurado los ha colocado, con cinco puntos para el primero, tres para el segundo y uno para el tercero. El premio se concede al entrenador que más puntos haya recibido.