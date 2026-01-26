Los números de Javier Aguirre con la Selección después de enfrentar a Bolivia

México no necesita un festival cada noche para avanzar en su preparación rumbo al Mundial de 2026. En este tipo de partidos, el valor suele estar en la seriedad: sostener el plan, cuidar la estructura y resolver cuando aparece la oportunidad. Ante Bolivia, la Selección hizo justamente eso: ganó 1-0, mantuvo el cero atrás y se llevó un triunfo que suma confianza y ritmo en el momento clave del proceso.

Te puede interesar: Julián Quiñones alcanza a Cristiano Ronaldo y causa dolores de cabeza a Javier Aguirre

Los números de Javier Aguirre en Selección en su tercer ciclo

Este es el balance de Javier “el Vasco” Aguirre en su tercer ciclo al frente de México, después del triunfo 1-0 ante Bolivia, con anotación de Germán Berterame. Con este resultado, Aguirre ya suma 23 partidos dirigidos, con un registro de 13 victorias, 6 empates y 4 derrotas, además de 32 goles a favor y 19 en contra. Es una línea que describe un proceso competitivo, con más control que espectáculo, pero con una tendencia clara hacia los resultados.

El dato de goles también deja una lectura interesante: México promedia poco más de un gol por partido, y aunque no siempre arrasa, suele mantenerse en partido. Además, el equipo no vive instalado en el caos defensivo: 19 tantos recibidos en 23 juegos significa que, en general, el plan tiene estructura, incluso cuando el rival aprieta o el partido se complica.

RESUMEN: Bolivia 0 - 1 México | Amistoso Internacional

Las derrotas de México con Javier Aguirre al mando en su tercer ciclo

Las derrotas, eso sí, marcan los puntos donde el proceso recibió golpes directos, y cada una tiene contexto definido. La primera caída llegó ante Honduras, el 16 de noviembre de 2024, con un 2-0 en la ida de cuartos de final de la Copa de Naciones de Concacaf, un resultado que encendió alarmas por el escenario y la forma. La segunda derrota apareció frente a Suiza, el 11 de junio de 2025, en amistoso que terminó 4-2, un juego donde México no logró sostener el ritmo.

La tercera derrota fue dura por el marcador: Colombia goleó 4-0 el 12 de octubre de 2025 en otro amistoso, un partido que dejó un golpe de realidad sobre la distancia que puede llegar a existir con selecciones de mayor velocidad y contundencia. Y la última caída se dio contra Paraguay, el 19 de noviembre de 2025, con un 2-1 que cerró el año con una nota incómoda.

Te puede interesar: ¿Cuándo es el siguiente juego de la Selección Mexicana tras los partidos de enero 2026?