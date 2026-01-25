¿Cuándo es el siguiente juego de la Selección Mexicana tras los partidos de enero 2026?

La Selección Mexicana arrancó el año con un par de victorias ante Panamá y Bolivia, ambos por la mínima diferencia, y buscará continuar por la senda del triunfo de cara al próximo 11 de junio cuando debute en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante su similar de Sudáfrica.

Te puede interesar: ¡BOMBAZO! Equipo de la Liga de Expansión se refuerza con jugador proveniente de Europa

La Hormiga González arma el primero, Charly Rodríguez falla | Bolivia vs México

¿Cuándo vuelve a jugar México tras sus partidos de enero 2026?

La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre volverá a entrar en acción hasta el próximo 25 de febrero cuando dispute un compromiso amistoso ante su similar de Islandia en la cancha del Estadio Corregidora de Querétaro.

Posteriormente, México regresará a la cancha del Estadio Azteca para medirse ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en lo que será la reinauguración del Coloso de Santa Ursula el 28 de marzo y tres días después se enfrentará a Bélgica en Chicago.

De momento son los únicos partidos que tiene programados la Selección Mexicana previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero se espera que en las próximas semanas la Federación Mexicana de Futbol concrete al menos un par de juegos más de preparación.

México derrotó a Bolivia en Santa Cruz|MexSport via APG Noticias/MexSport via APG Noticias

Entre las opciones que se habían mencionado para que la Selección Mexicana sostuviera partidos de preparación se encontraba Brasil y Argentina, pero aun faltaba afinar detalles para que estos juegos se pudieran concretar.

Cabe recordar que la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y a un rival europeo que saldrá del Repechaje de la UEFA.

Te puede interesar: Ni el 1%: La ridícula cifra que gana la futbolista mejor pagada del mundo comparada con Cristiano Ronaldo