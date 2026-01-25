Julián Quiñones alcanza a Cristiano Ronaldo y causa dolores de cabeza a Javier Aguirre

La temporada de Julián Quiñones en Arabia Saudita ya no admite matices: es protagonista absoluto. El delantero mexicano volvió a marcar este fin de semana y alcanzó una cifra que lo coloca en una conversación mayor, de esas que normalmente solo llevan nombres históricos. Tras 18 jornadas de la Saudi Pro League, Quiñones suma 16 goles, los mismos que Cristiano Ronaldo.

La anotación llegó en la victoria de Al-Qadsiah 3-1 sobre Al-Najma SC, en un partido donde el atacante fue titular y permaneció en el campo durante 81 minutos. Su gol, el segundo de su equipo, cayó al minuto 62 y terminó por encaminar un triunfo que mantiene a su club competitivo y, al mismo tiempo, sostiene la racha personal del mexicano.

Una racha que no se explica por casualidad

Lo de Quiñones no es un golpe aislado. El atacante atraviesa siete partidos consecutivos marcando, una seguidilla que comenzó a finales de diciembre y que se ha extendido ante rivales de peso dentro del campeonato saudí. En ese lapso, convirtió frente a Al-Shabab, Al-Riyadh, Al-Nassr, Al-Fayha, Al-Hazem, Al-Ittihad y ahora Al-Najma.

Esa regularidad es la que hoy lo tiene empatado con Cristiano Ronaldo en la cima de la tabla de goleo, por encima de nombres como Ivan Toney, Roger Martínez, João Félix y Joshua King. Pero hay un dato que eleva todavía más su momento: Quiñones ha sido más efectivo.

El mexicano alcanzó sus 16 goles en 14 partidos y 1,202 minutos, mientras que Ronaldo lo hizo en 16 encuentros y 1,431 minutos. Menos tiempo en cancha, mismo impacto.

El pulso que define la cima

La pelea, sin embargo, está lejos de resolverse. Al-Nassr aún tiene un partido pendiente, compromiso en el que Cristiano podría volver a despegarse en el liderato. Del otro lado, Quiñones y Al-Qadsiah ya miran hacia su siguiente reto: Al-Hilal, líder del campeonato, en un duelo que pondrá a prueba tanto su racha como su jerarquía.

Por ahora, el mensaje está claro. Julián Quiñones no solo marca goles: se sostiene, responde bajo presión y compite de tú a tú con una de las mayores figuras en la historia del futbol. En Arabia Saudita, su nombre ya dejó de ser sorpresa.