Los Bravos de Juárez esperan contar con Aquino vs Chivas

Después de 10 años enfundado en la camiseta de los Tigres y tras un paso que incluyó múltiples títulos de distinta índole, Javier Aquino fue anunciado como refuerzo de los Bravos de Juárez, para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX .

Te puede interesar: Volvió a la Liga BBVA MX después de 5 años, tenía todo para ganar y pasó algo terrible

Aunque la negociación empezó varios días antes del anuncio y la especulación se había multiplicado considerablemente en las últimas horas —debido a que el jugador fue visto durante su llegada a suelo juarense—, el club lo hizo oficial al día siguiente de su primer partido en el torneo, contra el Mazatlán.

RESUMEN: Mazatlán 1 - 2 Juárez | J1 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Ya presentado, ¿listo para debutar?

Apenas unas horas después de que el equipo dirigido por Pedro Caixinha se impusiera 1-2 en la Perla del Pacífico, le dio la bienvenida oficial al veterano volante convertido en lateral.

A pesar de ello, hasta el momento en el que se redacta esta nota, el jugador de 35 años de edad no ha sido registrado ante la liga. La realidad, no obstante, es que la entidad chihuahuense tiene la facultad de registrarlo en los próximos días, por lo que no se descarta que Javier sea considerado por el cuerpo técnico para la Jornada 2.

En ella, los Bravos recibirán a las Chivas —duelo que se podrá seguir por la pantalla de Azteca 7— y ahí podría darse el estreno de su nuevo futbolista. El duelo tendrá lugar el martes 13 de enero del 2026, en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Experiencia para los Bravos de Juárez

Aquino, surgido de Cruz Azul y consagrado por sus cinco títulos ligueros con la U de Nuevo León, pasó la mayor parte de su etapa en San Nicolás de los Garza como titular indiscutible, pero esta condición se perdió a lo largo del segundo semestre del 2025, cuando perdió la carrera con Jesús Garza.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: El delantero mexicano que llegaría desde Argentina para reforzar a club de la Liga MX