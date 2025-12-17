¿El fin de una era? Futbolista histórico de los Tigres podría dejar el equipo

En este mercado invernal, la directiva de los Tigres tendrá que resolver el futuro de uno de los futbolistas históricos de la institución, ya que está por vencer su contrato y de no renovarse podría dejar el equipo.

Se trata de Javier Aquino, quien termina su relación con el conjunto de la UANL este mes de diciembre, sin que hasta el momento se haya revelado que existan avances en las negociaciones.

Cada vez menos lugar en el equipo

A pesar de que el lateral mexicano ha sido parte importante de la época dorada del club regiomontano, en el cierre del Apertura 2025 perdió la titularidad en la alineación del técnico Guido Pizarro.

Además medios locales señalan que la directiva estaría haciendo una propuesta por una renovación de tan solo seis meses, con alguna reducción en su salario; por lo que no se ha llegado a un acuerdo con Aquino.

También se ha especulado sobre si en el futuro del jugador de origen oaxaqueño, se podría contemplar el retiro del futbol profesional, por sus 35 años de edad.

Una leyenda de los Tigres

A pesar del paso del tiempo, el ex elemento del Cruz Azul se fue adaptando para seguir siendo relevante en el conjunto de la UANL. Tanto que hasta ha cambiado su posición en el campo y se ha ido retrasando para ser carrilero o incluso lateral.

Javier Aquino llegó al equipo regiomontano para el Apertura 2015 luego de su aventura por Europa en el Villarreal y Rayo Vallecano. Todavía como extremo ofensivo rápidamente se convirtió en un indiscutible para el equipo.

Incluso por momentos fue de los mejores socios que tuvo el francés André-Pierre Gignac llenándolo de asistencias. Además también aportó mucho con algunos goles y ayudó a construir a aquellos Tigres de época.

En el palmarés del oaxaqueño puede presumir haber sido campeón de la LIGA BBVA MX en cinco ocasiones con los Universitarios, además de una Liga de Campeones de la Concacaf, que a la postre los llevó al Mundial de Clubes.

