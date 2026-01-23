¡Por fin! Javier Mier y Chivas le encuentran acomodo a uno de sus transferibles.

El mercado de fichajes invernal sigue moviéndose en la Perla Tapatía y Chivas ha dado un paso importante al avanzar en la colocación de uno de sus elementos transferibles. De acuerdo con información confirmada por Azteca Deportes, las negociaciones están muy encaminadas para que el zaguero central Luis Olivas se convierta en nuevo refuerzo de los Potros de Hierro del Atlante en la Liga de Expansión MX.

Luis Olivas dejará a Chivas para jugar en Atlante

Olivas, canterano del Rebaño Sagrado de 25 años y con una estatura de 1.85 metros, representa una oportunidad clave para retomar vuelo en su carrera. El defensor debutó en Primera División en 2020 y acumuló 46 partidos oficiales con el primer equipo de Chivas. Su trayectoria incluye un préstamo en Mazatlán FC y una breve experiencia de 19 encuentros con el Tudelano de la cuarta categoría del fútbol español.

Sin embargo, un grave revés llegó en agosto de 2024 con una lesión de ligamento cruzado anterior que lo mantuvo fuera varios meses. Esta situación lo relegó progresivamente en el plantel rojiblanco. Durante el primer torneo bajo la dirección de Gabriel Milito, Olivas no vio minutos en el equipo principal y solo participó en 8 compromisos con la categoría Sub-21.

La posible llegada al Atlante abre una ventana de revalorización para el jugador. Los Potros de Hierro disputan el Clausura 2026 en Expansión, pero se contempla su regreso a la Primera División de Liga MX para el Apertura 2026. Estos meses en la división de plata serán fundamentales para que Olivas demuestre su nivel, gane continuidad y se gane un lugar en el plantel que ascenderá a la máxima categoría.

Con esta operación en puerta, Chivas continúa su labor de desahogo de plantilla. Ya se concretaron las salidas de Alan Mozo (a Pachuca) y Teun Wilke (a Fortaleza de Colombia). La directiva tapatía aún busca destino para otros elementos no considerados por Milito, como Alan Pulido, Erick Gutiérrez, Eduardo "Dragón" García y Leonardo Sepúlveda.

