La MLS va en SERIO: campeón del mundo EX DE AMÉRICA dejaría Europa por Estados Unidos

La Major League Soccer vuelve a levantar la mano en el mercado internacional. Esta vez, el nombre que sacude el tablero es el de Guido Rodríguez, campeón del mundo con Argentina y viejo conocido de la afición mexicana por su paso dominante con las Águilas del América. Todo indica que su etapa en Europa podría estar llegando a un punto de quiebre, y Estados Unidos aparece como el nuevo destino más viable.

De acuerdo con información del periodista especializado Germán García Grova, Atlanta United ya presentó una oferta formal al West Ham United para hacerse con los servicios del mediocampista argentino. La negociación avanzó luego de que las conversaciones con el Valencia de España se enfriaran por diferencias económicas, dejando el camino libre para la MLS.

A sus 31 años, Guido enfrenta una decisión clave: seguir luchando por continuidad en Europa o asumir un nuevo reto como referente en una liga en plena expansión, con un proyecto deportivo ambicioso y una vida más estable fuera de la presión constante de la Premier League.

¿Por qué Guido Rodríguez considera dejar Europa para jugar en la MLS?

La respuesta está en los minutos… o mejor dicho, en la falta de ellos. En el West Ham, Guido Rodríguez no ha logrado consolidarse como titular indiscutido. En la temporada actual apenas suma ocho apariciones, la mayoría ingresando desde el banquillo, un escenario complejo para un futbolista que necesita ritmo competitivo.

Su contrato con el club inglés vence en junio y, aunque existe una opción de extenderlo un año más, la continuidad deportiva no está garantizada. En ese contexto, la MLS aparece como una alternativa sólida: protagonismo inmediato, liderazgo dentro del vestidor y un rol central en el proyecto de Atlanta United.

Además, el interés del club estadounidense no es menor. Buscan un mediocampista con experiencia internacional, jerarquía y carácter, justo el perfil que Guido desarrolló desde su paso por el fútbol mexicano.

De ídolo del América a campeón del mundo: el valor que llevaría a la MLS

Antes de brillar en Europa, Guido Rodríguez se consolidó en la Liga MX con Tijuana y, especialmente, con el América, donde se convirtió en uno de los mejores mediocampistas defensivos del torneo. Ese rendimiento fue clave para dar el salto al Real Betis, club con el que disputó 173 partidos oficiales, superando los 13 mil minutos y convirtiéndose en referente.

En España, su regularidad lo llevó a la élite, y posteriormente a la Premier League. Aunque su paso por Inglaterra ha sido más irregular, su jerarquía sigue intacta, con un valor de mercado cercano a los 7 millones de dólares.

Para la MLS, la posible llegada de Guido Rodríguez representaría un golpe de autoridad: un campeón del mundo en plenitud, con pasado en el América y experiencia en ligas top. Para el jugador, podría ser el inicio de una nueva etapa, donde vuelva a sentirse indispensable.