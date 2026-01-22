Javier Aguirre habló del INESPERADO DILEMA de Berterame por llegar al Inter Miami de Messi

La posible llegada de Germán Berterame al Inter Miami no solo sacude el mercado de la MLS, también abrió un debate de alto voltaje en la Selección Mexicana. A meses de intensificar la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el delantero naturalizado mexicano enfrenta una decisión que podría marcar su futuro con el cuadro mexicano.

Berterame, goleador constante con Rayados de Monterrey, es parte del grupo ampliado que Javier Aguirre contempla como alternativas ofensivas, detrás de Raúl Jiménez y Santiago Giménez. Sin embargo, su inminente salida a Estados Unidos y su incorporación al Inter Miami de Lionel Messi encendieron las alarmas sobre su disponibilidad en momentos clave.

El propio Aguirre abordó el tema en conferencia de prensa, dejando claro que el contexto es complejo, pero no definitivo. La preocupación no pasa por el nivel competitivo, sino por la logística y los tiempos de concentración que la Selección exige antes de la Copa Mundial de la FIFA.

¿Llegar a la MLS pone en riesgo a Berterame rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El principal punto de fricción está en el calendario. La Liga MX suele liberar a los jugadores con mayor anticipación para concentraciones largas, algo que no siempre ocurre en la Major League Soccer. De concretarse el traspaso, Berterame podría perder semanas valiosas de trabajo táctico con Aguirre y su cuerpo técnico.

“Me ocupa que cuando iniciemos la concentración final tengan trabajo con su equipo”, reconoció el Vasco, dejando entrever que cada caso será evaluado de manera individual. Aguirre fue claro: entiende el dinamismo del mercado y no dramatiza la salida al extranjero, pero sí prioriza la disponibilidad total.

Aun así, el técnico fue enfático en que Berterame no pierde terreno automáticamente. El delantero está tranquilo y sigue dentro de los planes, aunque sabe que la competencia interna será feroz.

Inter Miami, Messi y la nueva vitrina que divide opiniones

Jugar en el Inter Miami, rodeado de figuras internacionales y bajo un foco mediático global, también representa una oportunidad. La MLS ha elevado su nivel competitivo y exposición, algo que Aguirre no desestima por completo.

Además, el cuerpo técnico de la Selección Mexicana ya contempla planes alternos con jugadores Sub-20 y Sub-23, conscientes de que algunos elementos podrían no estar disponibles al 100%. En ese escenario, Berterame deberá responder con goles y regularidad para sostener su candidatura.

El mensaje es claro: la puerta del equipo mexicano sigue abierta, pero ya no basta con el nombre. Cada decisión pesa y cada minuto cuenta en el camino hacia 2026.