Es canterano de Cruz Azul, juega de lateral y podría ser la sorpresa para el Apertura 2026

Cruz Azul atraviesa por uno de los mejores momentos de su pasado reciente gracias a la llegada de Joel Huiqui, quien en pocos partidos como técnico de primera división ha hecho campeón al club en dos ocasiones, una de Liga BBVA MX y la otra en el Campeón de Campeones.

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No obstante, la directiva celeste entiende que, pese a tener un gran plantel, debe reforzar ciertas líneas para que el club sea un verdadero contendiente al título. Curiosamente, una de ellas es la lateral derecha, misma en donde Cruz Azul tiene una verdadera joya en sus fuerzas básicas.

¿Quién es Javier Suárez, el jugador que puede sorprender en el Apertura 2026?

La llegada de Cruz Azul Hidalgo a la Liga de Expansión MX ha permitido que algunos jugadores comiencen a tomar experiencia en el terreno de juego y, sin duda, uno de ellos es Javier Suárez, venezolano de 20 años de edad que se destaca por ser una de las joyas más interesantes del club en la actualidad.

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El lateral por derecha ya sabe lo que es jugar en primera división luego del préstamo que tuvo con el Atlético de San Luis; sin embargo, Cruz Azul decidió traerlo de regreso para que sea un elemento fundamental en este proyecto que tiene el club en la segunda división azteca.

De hecho, recientemente hizo su debut frente al Tapatío, juego en donde tuvo una actuación destacada al grado de formar parte del XI de lujo de dicha jornada, motivo por el cual expertos consideran que podría recibir una oportunidad muy pronto en el primer equipo cementero.

¿Javier Suárez podría ser el suplente de Jeremy Márquez en Cruz Azul?

Ante la urgencia de Cruz Azul por contratar a un lateral nominal para ser el reemplazo de Jeremy Márquez, no se descarta que la directiva comience a probar con el venezolano en distintos partidos del Apertura 2026, esto con la intención de que acumule más experiencia en primera división.