Fue campeón de la Champions y tras su retiro luce más joven que nunca gracias a su físico

Este futbolista es considerado una leyenda del Internazionale di Milano y un referente total de la selección argentina. Duró hasta los 40 años jugando al futbol y todo eso gracias a su trabajo en el gimnasio. Hoy dicha filosofía lo respalda, pues a los 53 años sigue presumiendo de un físico que lo hace ver más joven. Hace unos años incluso causó eco en redes por una postal en sus vacaciones de verano.

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¿Por qué Javier Zanetti cada día se ve más joven?

Fue en 2014 donde el lateral derecho del Inter y de Argentina decidió dar un paso al costado de su carrera como profesional, pero siendo uno de los futbolistas con mayor rango de actividades en cancha gracias a sus pocas lesiones. Esto siempre se lo atribuyó a su trabajo en el gimnasio, donde priorizaba la potencia.

“Jugábamos dos partidos por semana, pero aun así, los lunes nunca dejaba de ir al gimnasio a trabajar la fuerza. Ese fue uno de los factores clave para prevenir lesiones y poder rendir a buen nivel hasta los 41 años… La velocidad no se mejora corriendo, sino a través de la explosión, que se desarrolla con el trabajo en el gimnasio”.

Es decir, la clave de su carrera longeva y de hoy lucir más joven de lo que es… se lo debe a su dura disciplina para mantener su cuerpo realmente fuerte ante las exigencias de su día a día. Hoy que ya no entrena como profesional, sigue con un físico imponente mientras se dedica a otra parte del futbol como vicepresidente del Inter.

¿Por qué Javier Zanetti luce más joven?

Hoy que se dedica a la parte administrativa con el club nerazzurro, muchos le perdieron el rastro. Sin embargo hace unos años fue un bombazo una publicación que hizo en su cuenta de Instagram donde tenía el torso descubierto mientras disfrutaba de una piscina con sus dos sobrinos. Y realmente el argentino lucía igual de joven que sus familiares que le acompañaban. Hoy no presume cuáles y cómo son sus rutinas de ejercicio, pero se sabe que no ha descuidado su cuerpo, aunque no con el objetivo de antes cuando se dedicaba al futbol profesional.