Jenni Hermoso tendrá un estadio con su nombre en España

Una de las grandes leyendas del futbol español femenino, es Jenni Hermoso, quien actualmente es jugadora de los Tigres Femenil, va a recibir un importante homenaje a su carrera en Madrid, España.

De acuerdo con la información que se tiene, la localidad madrileña de Ciempozuelos, va a abrir las puertas de su renovado estadio municipal de futbol, el próximo 12 de abril, luego de diez años cerrado, pero lo va a hacer con el nombre de la jugadora española.

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Jenni Hermoso tendrá un estadio con su nombre

El anuncio oficial fue dado por la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, quien destacó que el Ayuntamiento ha invertido más de 500 mil euros para la remodelación y rehabilitación del estadio municipal.

Comienza la cuenta atrás para la inauguración del rehabilitado estadio de fútbol Ciempozuelos Jenni Hermoso. Tras meses de obras (en las que, entre otras cosas, se ha arreglado todo el subsuelo, cambiado el césped y, en resumen, mejorado toda la instalación), por fin #Ciempozuelos tendrá el campo que se merece

La propuesta para que el inmueble lleve el nombre de Jenni Hermoso, fue presentada de forma oficial, el pasado 25 de marzo, tras ser aprobada, se ha hecho oficial que el homenaje a la jugadora será el próximo domingo 12 de abril de 2026.

De acuerdo con las autoridades locales, la decisión de ponerle nombre al estadio, responde a la necesidad de darle una identidad que se relacione con los valores como la superación y el compromiso social, al tiempo que buscan darle mayor visibilidad al deporte femenino en España, así lo dijo la alcaldesa.