¿Jenni Hermoso vendrá al equipo femenil del América?

¿Quién dijo que en la Liga BBVA MX Femenil no hay fichajes bomba? El América estaría preparando un fichaje de altos voltaje, estarían pensando en traer a Jenni Hermoso, jugadora de la selección española y quien era la goleadora del Barcelona.

Medios en España aseguran que la atacante estaba cerca de firmar con el Atlético de Madrid, sin embargo una propuesta de un equipo mexicano hizo que Hermoso pensara más sobre su futuro.

El salario de Jenni con el conjunto blaugrana era de 100 mil euros al año, lo que equivale a 2 millones 136 mil pesos mexicanos ¿el América estará dispuesto a pagar esa cantidad a la madrileña?

CRONOLOGÍA SITUACIÓN JENNI HERMOSO

- 1 de junio: Se da a conocer que Jenni Hermoso no había renovado con el Barcelona cuando su contrato finalizaba el 30 de junio. Atlético de Madrid y Real Madrid muestran interés en la delantera.

- 9 de junio: Además del interés qué hay de los equipos madrileños en la delantera se empieza a decir que en México, Tigres y América han preguntado por ella.

- 14 de junio: Jenni Hermoso es baja de la selección española de la Euro 2022 Femenil por un esguince con grado dos en la rodilla derecha.

- 17 de junio: En España afirman que Jenni estaba cerca de firmar con el Atlético de Madrid pero un equipo mexicano le ofrece contrato por dos años.

En caso de que Jennifer Hermoso llegue a la Liga BBVA MX Femenil estaríamos hablando de que por primera vez en la historia de esta competición llega una jugadora de gran calidad y estrella internacional pues ha ganado la Liga Española y ha sido campeona de la Champions League.

ÚLTIMOS FICHAJES DEL BARCELONA FEMENIL

La ex jugadora del Manchester City, Lucy Bronze llega para reforzar la escuadra culé, al firmar un contrato de dos años. Es un gran refuerzo para las españolas pues en el 2020 ganó el premio The Best y en el 2019 fue elegida como la mejor jugadora de la UEFA y por si fuera poco ha sido 3 veces campeona de la Champions League con el Olympique de Lyon.

BAJAS DEL BARCELONA FEMENIL

- Jenni Hermoso

- Lieke Mertens - PSG