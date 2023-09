"¿Protegerme de quién?” Jenni Hermoso cuestiona a la RFEF

De nueva cuenta la Real Federación Española de Futbol está en el ojo del huracán. En esta ocasión, porque publicaron una lista de convocadas para la Fecha FIFA que incluye a las jugadoras que renunciaron a acudir.

En la lista publicada por Montse Tomé, quien dirigirá su primer partido, destaca la ausencia de Jenni Hermoso, quien acaba de ser campeona del mundo; pero si fueron llamadas algunas de las jugadoras que decidieron no ser convocadas.

El comunicado de Jenni Hermoso contra la RFEF

Durante la conferencia de prensa de Tomé, dio a conocer que la ausencia de Hermoso fue para ‘protegerla’, por lo que la delantera de las Tuzas de Pachuca publicó un comunicado cuestionando lo ocurrido dentro de la RFEF.

En el texto compartido por la dorsal número diez, compartió su opinión respecto a las intenciones de la Federación, que, para ella, son las de dividir, manipular para intimidar y amenazarlas.

“Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser NO convocadas”, se lee en el comunicado.

En el texto, Jenni Hermoso prosiguió mostrando su apoyo hacia sus compañeras que fueron convocadas a pesar de haber pedido de forma explícita no ser consideradas, así como la situación en la que fueron puestas

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today's latest events #SeAcabó pic.twitter.com/OXMmfyPGz5 — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 18, 2023

“También me gustaría dejar algo muy claro. Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme”, agregó, “¿protegerme de qué? ¿o de quién?”, terminó.

La polémica entre España y la RFEF

El comunicado de la máxima goleadora de la Selección de España, llega después de que múltiples de sus compañeras hicieran lo propio, rehusándose a acudir a la convocatoria por motivos justificados.

De momento, la RFEF no ha dado a conocer su postura respecto a las negativas, por lo que se desconoce qué sigue para la Furia Roja.