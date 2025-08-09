Este es el equipo de la Liga BBVA MX que llegará más lejos en la Leagues Cup 2025, según la IA

La fase de grupos de la Leagues Cup 2025 ha llegado a su fin y pudimos conocer a los equipos de la Liga BBVA MX que se han clasificado a los cuartos de final: Toluca, Tigres, Puebla y Pachuca. Con horarios definidos para la siguiente instancia de la Leagues Cup , decidimos preguntarle a la inteligencia artificial de ChatGPT sobre qué equipo mexicano llegará más lejos en el torneo y su respuesta fue contundente: Tigres de la UANL.

¿Por qué Tigres llegará más lejos en la Leagues Cup 2025, según la IA?

En primer lugar, la IA de ChatGPT remarca que Tigres cuenta con una plantilla profunda y experimentada, tiene un núcleo con experiencia en fases decisivas y jugadores que ya han ganado títulos internacionales. Además, explica que los Felinos suelen crecerse en partidos de presión, incluso contra rivales de la MLS. Cabe destacar que Tigres viene de golear por 7-0 a Puebla en el Apertura 2025 , uno de los clasificados a cuartos de final.

Crédito: Mexsport Tigres llegará más lejos en la Leagues Cup 2025 de acuerdo a la IA

Por otro lado, la inteligencia artificial menciona que el cruce con Inter Miami es exigente, pero podría ser el puntapié inicial al título: “Enfrentar a Inter Miami en cuartos les obliga a dar su mejor versión desde el inicio; si superan ese obstáculo, podrían llegar con impulso a semifinales e incluso a la final”, explicó ChatGPT. Finalmente, agrega que enfrentar a un equipo mexicano será poco probable hasta llegar a la final, por lo que podría dejar un camino más abierto al título.

¿Hasta dónde llegará Tigres en la Leagues Cup 2025, según la IA?

De acuerdo a la predicción de la inteligencia artificial, Tigres llegará hasta la final de la Leagues Cup 2025. ChatGPT cree que el club universitario vencerá en un partido cerrado a Inter Miami en cuartos de final y avanzará cómodamente en las semifinales. Sin embargo, Tigres será subcampeón, ya que la IA no ve a los Felinos como los ganadores del torneo.

Según ChatGPT, Tigres podría enfrentarse a LA Galaxy en la final del torneo, quienes son más favoritos a ganar la Leagues Cup, según su análisis. También existe la posibilidad de que caigan en cuartos ante Inter Miami, pero la IA confía en el equipo de Guido Pizarro. Cabe destacar que ChatGPT no tiene la capacidad de predecir el futuro, pero sí puede arrojar resultados cercanos a la realidad gracias a su gran capacidad de análisis.