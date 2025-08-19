deportes
¡Alarma! El crack que se perdería el Inter vs Tigres de los cuartos de final en la Leagues Cup 2025

La incertidumbre se apodera de Inter Miami a pocas horas de su duelo crucial ante Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Inter Miami y Tigres van por el boleto a la semifinal de la Leagues Cup.
Foto: Instagram y Canva
Inter Miami y Tigres van por el boleto a la semifinal de la Leagues Cup.
Fernando Campos
Leagues Cup 2025
La incertidumbre se apodera de Inter Miami a pocas horas de su duelo crucial ante Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. Lionel Messi, capitán y figura del conjunto estadounidense, no estuvo presente en el entrenamiento del martes, lo que encendió las alarmas sobre su disponibilidad para el partido de este miércoles en el Chase Stadium.

Resumen del partido: Tigres 1-3 América | Jornada 5 | Apertura 2025

El astro argentino, quien regresó recientemente a la actividad tras una lesión muscular sufrida ante Necaxa en la fase de grupos del torneo, volvió a presentar molestias luego de disputar 45 minutos en el triunfo frente a LA Galaxy. Aunque su actuación fue determinante anotando un gol y realizando una asistencia, el cuerpo técnico ha optado por manejar su carga física con cautela.

¿Qué dijo Javier Mascherano sobre la ausencia de Messi?

En conferencia de prensa, el técnico Javier Mascherano fue claro pero prudente: “Leo no entrenó con el grupo, entrenó diferenciado. Se sintió cómodo tras los 45 minutos que jugó, pero lo iremos viendo durante el trayecto del día. No está descartado, pero no puedo decir si va a jugar o no. Dependerá de las sensaciones que él tenga”.

La ausencia de Messi en la práctica ha generado especulación entre medios y aficionados. Aunque Mascherano confirmó que el jugador ha estado trabajando de forma individual, su presencia en el once titular ante Tigres sigue siendo una incógnita. El estratega también elogió al conjunto mexicano, destacando su poder ofensivo y la calidad individual de figuras como Ángel Correa, a quien calificó como “un jugador multifacético y decisivo”.

Inter Miami llega a este compromiso con la esperanza de avanzar a semifinales, pero la posible baja de Messi podría alterar los planes tácticos del equipo. Las Garzas han mostrado solidez en el torneo, pero enfrentan a un Tigres que viene embalado y con plantel completo.

La decisión final sobre Messi se tomará horas antes del partido, en función de su evolución física y las recomendaciones médicas. Mientras tanto, el ambiente en Miami es de expectativa y tensión. La afición espera que su ídolo pueda estar presente en uno de los duelos más importantes del año.

Inter Miami
Tigres de la UANL
