Tiene 31 años, vale 60 millones y podría ser titular con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estamos a menos de 90 días para que se lleve a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en la que el combinado nacional hará su debut nada más y nada menos que frente a la Selección de Sudáfrica en un duelo que se llevará a cabo el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca.

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A pesar de las constantes bajas que la Selección Mexicana ha tenido en las últimas semanas, existe un jugador que cuenta con 31 años y que, si no ocurre nada extraño, será titular ante el cuadro sudafricano en el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de su brutal temporada con Toluca.

Jesús Gallardo, el jugador de Toluca que será titular en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Surgido de las fuerzas básicas de los Pumas de la UNAM, Jesús Gallardo es un futbolista que ha logrado tener una carrera por demás espectacular en el futbol mexicano al grado de ser considerado, desde hace casi una década como un elemento inamovible en la Selección Mexicana.

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Fue de la mano de Juan Carlos Osorio que Jesús Gallardo tuvo su primera oportunidad con la Selección Nacional, misma con la que fue titular en el Mundial 2018. Hoy, a ocho años de aquel evento, Jesús Gallardo se perfila para disputar su tercer evento mundialista nada más y nada menos que en 2026.

Y es que, con 31 años de edad y un valor de alrededor de 60 millones de euros (según Transfermarkt), Jesús Gallardo puede presumir 117 juegos con la Selección Mexicana, mismos en los que destacan siete de Copa Mundial, 14 de Nations League y 27 más de la Copa Oro. Del mismo modo, ha sido titular en el proceso de Javier Aguirre por encima de otros elementos como Mateo Chávez y Jesús Angulo.

Jesús Gallardo y el gran papel que ha tenido con Toluca

Una de las razones por las cuales Jesús Gallardo seguramente será titular con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 deriva principalmente del gran nivel que tiene con Toluca, club con el que logró ser fundamental en el bicampeonato que obtuvo en el último año.

