¿Quién es Oba Femi, el monstruo nigeriano que enfrentará a Brock Lesnar en Wrestlemania 42?

La última edición de Monday Night RAW se ha convertido en una de las más interesantes de este año, pues comenzó con la llegada de Brock Lesnar y el reto abierto que tiene para Wrestlemania 42, mismo que ha sido contestado, de forma espectacular, por Oba Femi.

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Oba Femi es un gigante nacido en Nigeria que recientemente subió al roster principal de la WWE tras dominar a plenitud NXT y que, ahora, enfrentará a Brock Lesnar en una de las luchas más interesantes que Wrestlemania 42 ha dejado hasta ahora. Ahora bien, ¿quién es este luchador?

¿Quién es Oba Femi y por qué enfrentará a Brock Lesnar en Wrestlemania 42?

Isaac Udugbesan, nacido en 1998, es el nombre de pila de Oba Femi, una estrella de la WWE que subió al roster principal a inicios de este año luego de haberse consolidado como Campeón Norteamericano de la NXT, así como campeón absoluto de la misma marca amarilla.

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Previo a su llegada a la WWE, Oba Femi destacó como lanzador de bala en su faceta como universitario. Esta situación lo motivó a tener un cuerpo por demás espectacular que, incluso, es comparado al de La Bestia Encarnada, al cual humilló en la última edición de RAW.

Oba destaca por ser un luchador con fuerza bruta, así como una gran agilidad para el peso que tiene. Vale decir, además, que este podría ser una de las últimas batallas para Brock Lesnar, pues se habla de que podría pensar seriamente en el retiro una vez finalice Wrestlemania 42.

¿Cuándo y dónde será WWE Wrestlemania 42?

El gran evento de la WWE está más cerca que nunca, pues de acuerdo con lo establecido por la empresa, Wrestlemania 42 se llevará a cabo el sábado 18 y domingo 19 de abril en Las Vegas, Estados Unidos. Hasta el momento, se desconoce si el combate entre Oba Femi y Brock Lesnar será en la Noche 1 o 2.