Pumas tendrá un goleador para la segunda parte del Apertura 2026

Lamentablemente para el jugador, este es un terreno conocido, mismo que se percibe como vital para aspirar en una vuelta de gran nivel. Y es que se asegura que Pumas tiene contemplado recuperar a José Juan Macías en el mes de noviembre. Después de romperse de nueva cuenta la rodilla, el ariete tendría en estas semanas pasos claves para pensar en un ansiado regreso gradual a las canchas.

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¿JJ Macías será refuerzo de Pumas a finales de 2026?

En medio de una evidente crisis de resultados, los Pumas esperan toda la ayuda posible y por eso se empieza ver en el horizonte la vuelta de este elemento, que tristemente ha visto su carrera estancada por culpa de sus múltiples lesiones. Su regreso se daría un año después de lesionarse, pues en tiempos recientes ha estado trabajando tolerancia al impacto, fuerza y movilidad.

Si las cosas caminan de buena forma, en este mes entrante de septiembre, el ariete nacido en Jalisco podría iniciar su trabajo en cancha. Esto no quiere decir que ya esté listo para jugar, pero es la etapa previa ante un posible regreso a las actividades de alta exigencia. En ese sentido, los reportes aseguran que dependiendo la forma en la que eligan, llevarle… JJ Macías podría tener minutos desde noviembre.

Sin embargo, aunque son excelentes noticias, el club no quiere correr ningún riesgo. Al darle la confianza para mantenerlo en el proyecto, su vuelta está pactada para lograrla de manera gradual. En ese sentido, si el equipo no tiene necesidad, no lo arriesgarán en lo absoluto. Incluso no sería extraño verle de vuelta hasta el Clausura 2027, pensando que se mantenga con los Pumas de la UNAM.

¿Cuáles son las últimas estadísticas de JJ Macías con Pumas?

Tras vivir una lesión similar y dejar al Club Santos, muchos creyeron que la vida de futbolista de JJ Macías se había terminado. Sin embargo, los Pumas de Efrain Juárez le dieron una nueva oportunidad de seguir en su camino como jugador. También lo llevaron poco a poco y sus presentaciones ilusionaban en el entorno.

En el Apertura 2025 sumaba 328 minutos, cuatro goles y dos asistencias, las cuales eran cifras espectaculares. Pero como ya se comentó, llegó ese 8 de noviembre en partido contra Cruz Azul... el cual le hizo entrar a una dolorosa intervención quirúrgica y posterior recuperación que ya se encuentra en su etapa final.