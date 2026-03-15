Joan Laporta continuará al frente del FC Barcelona tras ganar las elecciones presidenciales

El dirigente catalán Joan Laporta fue reelegido como presidente del FC Barcelona tras imponerse con amplia ventaja en las elecciones celebradas entre los socios del club. Con este resultado, Laporta continuará al frente de la institución azulgrana durante un nuevo periodo de gestión que se extenderá hasta el año 2031.

Según los resultados oficiales difundidos tras el conteo de votos, Laporta obtuvo aproximadamente el 68 % del respaldo de los socios, lo que representó más de 32 mil votos. Su principal competidor en la elección fue el empresario Víctor Font, quien alcanzó cerca del 29 % de los sufragios. En total participaron más de 48 mil miembros del club, una cifra que representó poco más del 40 % del padrón electoral habilitado para votar.

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La jornada electoral se llevó a cabo principalmente en las instalaciones del estadio del club en la ciudad de Barcelona, donde miles de socios acudieron desde temprana hora para elegir al dirigente que dirigirá el proyecto institucional y deportivo del equipo en los próximos años. Tras confirmarse su triunfo, Laporta agradeció el apoyo de los socios y destacó la importancia de mantener la unidad dentro del club.

Durante la campaña, los candidatos centraron gran parte de sus propuestas en el futuro económico y deportivo de la institución. En ese contexto, Laporta defendió un proyecto basado en consolidar la recuperación financiera del club, fortalecer la plantilla del primer equipo y continuar apostando por los futbolistas formados en la cantera.

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El dirigente ya cuenta con una larga trayectoria dentro del Barcelona. Anteriormente fue presidente entre 2003 y 2010, etapa considerada una de las más exitosas en la historia del club, en la que el equipo conquistó múltiples títulos tanto en España como en competiciones internacionales.

Laporta regresó a la presidencia en 2021 en un momento complicado para la institución, marcado por problemas económicos y cambios deportivos importantes. Desde entonces, la directiva ha impulsado diversas medidas para estabilizar las finanzas del club, reducir gastos y generar nuevos ingresos.