Matías Almeyda explota contra el arbitraje en la derrota del Sevilla vs Fc Barcelona

El entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, manifestó su inconformidad con el arbitraje tras la derrota de su equipo por 5-2 frente al FC Barcelona en la jornada 28 de LaLiga. El encuentro se disputó en el estadio Camp Nou y estuvo marcado por decisiones arbitrales que, según el técnico argentino, influyeron directamente en el desarrollo del partido.

"Es lo que podía llegar a suceder si no estás perfecto. Con dos penales en contra, 2-0 contra el Barcelona, es casi imposible de remontar. Aprovecharon situaciones por virtud y otras por errores propios. Hay que pensar en lo que viene. Uno juega para campeonar y nosotros para otra cosa", señaló Almeyda.

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La primera pena máxima se otorgó en el noveno minuto debido a una infracción cometida sobre Cancelo en el área, y poco tiempo después se señaló el segundo por una mano en defensa. Raphinha transformó ambos lanzamientos, lo que ayudó al Barcelona a establecer de inmediato su dominio en el marcador y en el desarrollo del encuentro.

"Prefiero no valorar, si los cobraron es porque vieron infracción. No nos sorprende nada de ellos, por eso son los primeros y golean. Pero esos dos penales modifican totalmente los dos partidos. Tras el descanso no nos alcanzó con los cambios", añadió el técnico argentino.

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Con este resultado, el Barcelona continúa en la pelea por el campeonato, mientras que el Sevilla deberá concentrarse en recuperar puntos en las próximas jornadas del torneo. Las declaraciones de Almeyda reflejan el malestar del conjunto andaluz por el arbitraje, en un partido en el que las decisiones desde el punto penal fueron determinantes para el marcador final.

