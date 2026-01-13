João Cancelo regresa al Barça para reforzar la banda derecha

El FC Barcelona hizo oficial este 13 de enero de 2026 el regreso de João Cancelo, quien se incorpora al equipo en calidad de préstamo procedente del Al-Hilal de Arabia Saudita hasta el final de la temporada.

El lateral derecho portugués, de 31 años, vestirá el dorsal número 2 y tendrá su segunda etapa como jugador blaugrana, en un momento clave del curso tanto a nivel local como internacional.

La vuelta de Cancelo representa una apuesta por la experiencia y el conocimiento del club, ya que el defensor conoce bien el entorno y la exigencia del Barcelona.

Su llegada se da con el equipo como líder de LaLiga, en plena lucha por los títulos y con compromisos decisivos en distintas competencias.

Una segunda etapa con cuentas pendientes

João Cancelo ya defendió los colores del Barcelona en la temporada 2023-24, cuando llegó cedido por el Manchester City.

En aquella campaña disputó 42 partidos oficiales, en los que aportó cuatro goles y cinco asistencias, números que reflejan su capacidad ofensiva y su influencia constante por la banda derecha.

Tras esa etapa, el portugués se marchó al Al-Hilal, donde mantuvo continuidad y protagonismo al sumar 45 partidos, confirmando que sigue siendo un futbolista competitivo a pesar de la exigencia física que implica su posición.

Ahora, Cancelo regresa al Barça con la misión de aportar solidez defensiva, salida clara de balón y profundidad en ataque, cualidades que ya mostró en su primera etapa.

Trayectoria de élite y presente competitivo del Barça

Antes de llegar por primera vez al Barcelona, Cancelo ya había construido una carrera de alto nivel en Europa. Nacido en Barreiro, Portugal, dio sus primeros grandes pasos en el Benfica, donde conquistó títulos importantes como la liga portuguesa, la Copa, la Copa de la Liga y la Supercopa.

Posteriormente, su talento llamó la atención del Valencia, club en el que consolidó su rendimiento durante tres temporadas en el fútbol español. Más tarde, vivió dos experiencias en Italia con Inter de Milán y Juventus, donde elevó aún más su nivel. En 2019 llegó al Manchester City, equipo con el que estuvo tres temporadas y media y desde donde también fue cedido al Bayern Múnich y al propio Barcelona.

El regreso de Cancelo se produce en un contexto favorable para el club catalán. El Barça lidera LaLiga en la mitad de la temporada, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, y se ubica en el puesto 15 de la fase de liga de la Champions League. Además, su siguiente compromiso será ante Racing, en los octavos de final de la Copa del Rey, un torneo donde el portugués podría volver a ser protagonista.

