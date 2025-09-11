Era una promesa del futbol mexicano, pero un accidente vehicular terminó con su carrera

Son muchas y muy variadas las promesas del futbol mexicano que, por una u otra razón, no lograron trascender. Casos como el de la Momia Gómez o César Villaluz salen a la luz; sin embargo, hoy hablaremos de Joao Maleck, quien lo perdió todo después de un terrible accidente vehicular.

El futuro de Joao Maleck continua en el aire

Joao Maleck es un futbolista mexicano que nació el 30 de diciembre del año 1999 y que pintaba para ser la próxima promesa del futbol nacional gracias a su paso por Europa, hecho que tiró a la borda después de un accidente vehicular que, incluso, terminó con la vida de dos personas.

¿Cómo fue el accidente en donde estuvo involucrado Joao Maleck?

Fue en junio del 2019, previo a la pandemia por el Covid-19, cuando Joao Maleck se vio envuelto en un fatal accidente vehicular dentro de Zapopan, Jalisco, mismo que trajo consigo a dos personas fallecidas y a su arresto por ser el responsable de este lamentable caso.

Otro vídeo (de diferente ángulo) del momento del choque de #JoaoMaleck contra el vehículo en el que viajaba la pareja recién casada. #Zapopan @Meganoticias pic.twitter.com/Iau0bGISzf — Janet Vásquez (@jany_vasquez) June 26, 2019

La situación escaló a ámbitos legales, pues tiempo después se supo que esta promesa del futbol conducía bajo los efectos del alcohol, lo cual lo hizo pasar algún tiempo preso. Aunado a ello, el sentido de responsabilidad por terminar con la vida de dos personas también lo carcomía por dentro.

¿Cómo fue que Joao Maleck salió de prisión tras este evento?

Joao Maleck llegó a un acuerdo con la familia de las personas afectadas, por lo que, después de algunos meses, pudo salir de prisión. Se pensaba que su carrera en el futbol habría terminado por completo, y si bien ha formado parte de equipos como Coras, Tepatitlán, Correcaminos y Morelia, la realidad es que la joven promesa que se pensaba sería terminó en el olvido.

¿En qué equipo juega actualmente “la promesa” del futbol?

Después de pasar lapsos interesantes con las fuerzas básicas del Porto y el Sevilla de España, hoy en día Joao Maleck forma parte de la primera división de Costa Rica gracias al contrato que tiene con el Guadalupe, institución en la que acumula dos anotaciones en seis juegos disputados hasta ahora.