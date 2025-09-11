¡BOMBAZO! Multicampeón con el Manchester United reforzaría a Pumas en el Apertura 2025

De cara al cierre del mercado de fichajes en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, Pumas tiene el tiempo en contra para cerrar al delantero del que tanto se ha hablado.

Tras la salida de Piero Quispe al futbol de Australia para jugar en las filas de Sydney FC, en el Club Universidad Nacional queda una plaza de extranjero libre para poder traer al atacante que va a tener que competir junto a Guillermo Martínez por el puesto en el once titular del equipo dirigido por Efraín Juárez.

El delantero que llegaría como refuerzo a Pumas

De acuerdo a diversos reportes, la escuadra del Pedregal ya se encuentra negociando con Anthony Martial, delantero que actualmente juega con el AEK Atenas y que fue parte de equipos como el Olympique de Lyon, Manchester United y Sevilla.

Jugando para los ‘Red Devils’ el atacante de 29 años de edad se hizo de dos FA Cup, dos Copas de la Liga, una Community Shield y una UEFA Europa League. Por otro lado, con la Selección de Francia pudo levantar la Liga de Naciones de la UEFA en la Temporada 2023/24.

En las filas del Manchester United, Anthony Martial tuvo un registro de 317 partidos jugados con una marca de 90 goles y 54 asistencias. Mientras que con la Selección de Francia, el delantero tiene un total de 30 encuentros disputados con dos anotaciones y ocho asistencias.

A pesar de que la llegada de Anthony Martial a Pumas es una posibilidad real, en el cuadro de la UNAM no se cierra a una única opción y también se encuentran negociando con Cristian Arango, quien juega actualmente para San José Earthquakes de la Major League Soccer.

