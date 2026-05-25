CONFIRMADO: Joel Huiqui sería el DT DEFINITIVO de Cruz Azul para el Apertura 2026

El agónico gol de Rodolfo Rotondi que le dió el campeonato a Cruz Azul vs Pumas, provocó un efecto dominó en el banquillo del cuadro cementero. Y es que con el título, Joel Huiqui fue confirmado como DT definitivo del equipo, luego de que se cumplieran las condicionantes del Ingeniero Víctor Velázquez -presidente del club-, quien había dicho que el exdefensor podría quedarse al mando del equipo si conseguía el campeonato del Clausura 2026.

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Velázquez había reconocido en entrevistas previo a la final que Huiqui era "gente de casa", que habían hablado con él y que, si conseguía el título del Clausura 2026, se quedaría como DT definitivo del Cruz Azul. Ahora, con el campeonato en la bolsa, Huiqui deberá ser confirmado en cualquier momento por la dirigencia cruzazulina, de acuerdo con las declaraciones previas del presidente del Cruz Azul.

No fue fácil el camino para el exzaguero central. Huiqui llegó a finales del torneo regular, cuando el equipo pasaba por una fuerte crisis de victoria con Nicolás Larcamón. Velázquez tomó la decisión de despedir al argentino y le confió el proyecto al ex defensor, quien no tenía experiencia previa como DT principal en la Liga BBVA MX... ni siquiera en la Liga de Expansión. Sin embargo, concluyó de buena forma la temporada regular y luego eliminó a Atlas (cuartos de final), Chivas (semifinales) y a Pumas, en la final.

JUNTOS CONSTRUIMOS LA DÉCIMA.



CON PAS10N Y CORAZ💙N, LA MÁQUINA CEMENTERA ES CAMPEONA DEL CLAUSURA 2026.



¡DALEEEEEEEE, CRUZ AZUUUUL! pic.twitter.com/oKTRZAmbIN — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 25, 2026

¿Qué jugará Joel Huiqui con Cruz Azul en lo que resta del 2026?

El Cruz Azul de Joel Huiqui tendrá una serie de torneos en los que tendrá que defender el campeonato conseguido en el Clausura 2026 para el siguiente año futbolístico, que iniciará cuando termine la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. Y tendrá que planearlo a nivel local, como internacional. Los torneos que jugará el cuadro cementero serán:



Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Leagues Cup 2026

Concachampions 2027

Y en caso de conseguir el título de la Concacaf, el equipo de La Noria podría disputar el Mundial de Clubes 2029.

¿Cuántos títulos de Liga MX acumula Cruz Azul?

La Máquina llegó a 10 campeonatos de Liga y fue el tercero desde la instauración de los torneos cortos en México. Los anteriores campeonatos del cuadro de La Noria fueron Guardianes 2021 (Juan Reynoso) y el Invierno 1997 (Luis Fernando Tena).