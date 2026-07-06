Johan Vásquez tras la eliminación: “Es difícil hablar, tuvimos el balón siempre”
Con evidente tristeza, Johan Vásquez habló después de la derrota ante Inglaterra y expresó la frustración del equipo tras quedarse cerca de seguir avanzando en la Copa del Mundo.
EL DOLOR DE UNA ELIMINACIÓN. Tras el silbatazo final y la despedida de México de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Johan Vásquez compartió sus sensaciones en entrevista con Warrior, reflejando el sentir de todo el vestidor mexicano.
“Es difícil hablar, tuvimos el balón siempre.”