Johan Vásquez recibe noticia de regreso a Italia: el Genoa le da un contrato multianual ¡La muralla se queda aquí!

El defensa mexicano Johan Vásquez apenas aterrizó en Italia tras jugar con México en la fecha FIFA y su escuadra el Genoa se encontró con él para cerrar su nuevo contrato que los liga hasta el verano del 2028, confirmando su gran momento, posición en el club y valor que le ha dado al equipo de la Serie A.

Johan Vásquez tuvo ofertas de otros clubes de Italia y de otras Ligas que pudieron haber seducido al jugador ex de Pumas, pero el jugador mexicano ha encontrado en el Genoa la continuidad y en este nuevo contrato amarra el equipo a un pilar en su esquema.

¿Cuáles fueron las ofertas que Johan Vásquez dejó pasar para seguir con el Genoa?

Las versiones de prensa, indican que Johan Vásquez fue seguido por muchos clubes, pero especialmente el Porto se dice que ofreció 20 millones de euros por Johan Vásquez para hacerse de sus servicios, pero dejó pasar esa oferta jugosa.

Además se especuló sobre que la Roma y Atalanta de la Serie A, le echaron el ojo a Johan Vásquez al conocerlo del balompié italianao. Sumado a ello Sunderland de la Prermier y un equipo más de la Bundesliga, habrían sido los que preguntaron por Johan Vásquez.

📝 Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Johan Vasquez fino al 30 Giugno 2028. Il calciatore messicano ha collezionato 108 presenze e 6 reti in maglia rossoblù.



La muralla se queda aquì! 🔴🔵 pic.twitter.com/ZEpxBgFlH8 — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 11, 2025

El mensaje contundente de Genoa sobre Johan Vásquez

El Genoa que tiene ahora bien amarrado a Johan Vásquez, dio un breve mensaje en redes sociales, pero fue contundente ¡La muralla se queda aquí!, dando a entender que sí hubo ofertas, que seguían tocando a su puerta pero que no lo soltarán al menos en los próximos años a menos que llegue una oferta que supere todo lo esperado.

“El Genoa CFC anuncia que ha ampliado el acuerdo con Johan Vásquez hasta el 30 de junio de 2028. El futbolista mexicano ha disputado 108 partidos y marcado 6 goles con los rossoblù. ¡El mural ya está aquí!”

