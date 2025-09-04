Johan Vásquez pudo jugar en estos 3 equipos y hasta ser compañero de Santi Gimenez, pero ocurrió algo impactante

Johan Vásquez está viviendo un buen momento futbolístico en Europa, prueba de ello, el ser capitán del Genoa en la nueva Temporada de la Serie A de Italia. El defensa central tuvo ofertas de 3 equipos del viejo continente incluyendo una del Calcio, donde pudo haber sido compañero de su compatriota Santi Gimenez, quien se quedará en el AC Milan ante la caída de su fichaje a la Roma .

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el seleccionado mexicano recibió una propuesta interesante del Porto, pues el club portugués ofreció hasta 20 millones de euros (más de 437 millones de pesos) para ficharlo. No obstante, el equipo italiano se negó a venderlo, ya que es titular y pieza fundamental de la institución, hecho que provocó un increíble cambio en su valor en el mercado .

@johan_pipe Johan Vásquez firmará renovación de contrato en próximos días, luego de que su equipo no lo dejara salir en este mercado de fichajes

¿Johan Vásquez y Santi Gimenez en la Roma?

Johan Vásquez y Santi Gimenez pudieron haber sido compañeros en la Roma, club que intentó fichar a los mexicanos, pero al final ambos se quedaron en sus respectivos equipos. El defensa central también llamó la atención del Sunderland que recién acaba de ascender a la Premier League, por lo que estaban en búsqueda de un zaguero.

Vásquez firmará próximamente una renovación de contrato hasta junio de 2028 con el Genoa, ya que la intención del club italiano es amarrar a su capitán de cara al Mundial 2026, debido a que Johan es uno de los jugadores titulares en la Selección Mexicana.

Johan Vásquez y su arranque triunfador en Italia

Johan Vásquez inició con el pie derecho la nueva temporada con el Genoa, pues el entrenador Patrick Viera lo designo nuevo capitán. El defensa apenas suma 3 partidos en Italia portando el gafete, en los que ha disputado los 90 minutos.

El primer duelo del mexicano fue en la Copa de Italia, en la que su equipo avanzó a la Segunda Ronda tras ganarle 3-0 al LR Vicenza. Mientras que en la Serie A suma un partido empatado y uno perdido ante Lecce y Juventus, respectivamente.