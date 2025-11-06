Genoa: Johan Vásquez será dirigido por un campeón del mundo

El Genoa CFC anunció oficialmente la llegada de Daniele De Rossi como su nuevo director técnico, en reemplazo de Patrick Vieira, quien dejó el cargo por mutuo acuerdo tras un complicado inicio de temporada.

El conjunto genovés marcha en la posición 18 de la Serie A , en zona de descenso, y busca un cambio de rumbo con la llegada del exjugador de la Roma.

"El Genoa CFC anuncia el nombramiento de Daniele De Rossi como entrenador del primer equipo. El nuevo técnico ya se ha reunido con los jugadores y dirigirá el entrenamiento programado para esta tarde en el Centro Deportivo Signorini", comunicó el club a través de sus redes oficiales.

La presentación formal ante los medios se realizará este viernes en la Villa Rostan, junto al director deportivo Diego López, en conferencia previa al duelo del domingo ante la Fiorentina, que también atraviesa un proceso de cambio en su banquillo.

Una nueva oportunidad para De Rossi

El exmediocampista, campeón del mundo con Italia en Alemania 2006, vivirá su tercera experiencia como entrenador. Su paso más reciente fue con la AS Roma, el club de su vida, donde tomó las riendas a mediados de la temporada 2023/24. Aunque logró clasificar al equipo a la Europa League y alcanzó las semifinales del torneo europeo, un arranque sin victorias en la siguiente campaña precipitó su salida. Antes de eso, dirigió al SPAL durante la complicada temporada 2022/23, pero no pudo evitar el descenso del equipo a la Serie C.

Pese a ello, De Rossi ha sido reconocido por su carácter, liderazgo y una filosofía que apuesta por la intensidad y el juego vertical, características que el Genoa espera aprovechar para revertir su situación en la liga.

El reto de revivir al Rossoblú

El Genoa, donde milita el mexicano Johan Vázquez, atraviesa un momento delicado tras sumar solo 8 puntos en 10 partidos. La directiva, encabezada por el nuevo propietario Alan Pace, confía en que la llegada de De Rossi inyecte energía y disciplina a un plantel que necesita reaccionar de inmediato.

De Rossi debutará oficialmente este domingo ante Fiorentina, un duelo clave para comenzar con el pie derecho y devolverle esperanza a una afición que sueña con mantener la categoría y ver renacer al histórico club genovés.

