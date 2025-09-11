Serie A: Johan Vásquez renueva y será el capitán del Genoa hasta 2028

El futbol mexicano sigue sumando referentes en Europa y ahora es el turno de Johan Vásquez, quien fue confirmado como capitán del Genoa hasta 2028.

La renovación de contrato no solo lo blinda como líder absoluto de la zaga italiana, también demuestra la enorme confianza que el club tiene en el sonorense de 25 años.

VISA DE CRACK | José López: del debut goleador en América al impacto internacional

La noticia ha sido recibida con entusiasmo en México, pues el central no solo es figura en la Serie A, también se ha convertido en una pieza esencial de la Selección Mexicana bajo el mando de Javier Aguirre, rumbo al Mundial de 2026.

Te puede interesar: Llegó a Europa tras romperla en Chivas, pero fue despedido de su club semanas después

El Genoa presentó la renovación de su defensa como “La Muralla”, un símbolo de la solidez que Johan Vásquez ha mostrado en sus más de 107 partidos con el equipo, en los que acumula casi nueve mil minutos, seis goles y una asistencia.

Millonario plan del Genoa con el mexicano

El compromiso con Johan Vásquez va más allá del brazalete de capitán. Según versiones de la prensa, el club rechazó una oferta de 20 millones de euros del Porto en el mercado de verano, además del interés de la AS Roma y del Sunderland de Inglaterra.

La apuesta del Genoa es clara: mantenerlo hasta el Mundial y luego venderlo por una cifra cercana a los 30 millones de euros. La Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá será la vitrina perfecta para que el central incremente su valor en el mercado internacional.

El nuevo contrato también contempla un aumento salarial importante, dejando atrás el millón de euros anuales que percibía, y reconociendo su rol como referente de la plantilla.

Con esta estrategia, el club busca consolidar a Johan como uno de los defensas más importantes de la Serie A.

Johan: líder dentro y fuera de la cancha

Con el respaldo del técnico Patrick Vieira, Johan Vásquez asume un rol de máxima responsabilidad en el Genoa.

Su jerarquía, disciplina y constancia lo han convertido en el líder natural del vestidor, un papel que lo proyecta como uno de los futbolistas mexicanos más destacados en Europa.

Te puede interesar: ¡A lo Maradona! Exfutbolista quiere salir del retiro para clasificar a su Selección al Mundial 2026

El futuro luce brillante: consolidado en Italia, capitán hasta 2028 y con la Selección Nacional como escaparate, Johan Vásquez tiene todo para convertirse en una de las ventas más grandes de un jugador mexicano en el futbol europeo.