John Cena y las superestrellas de la WWE que se retirarán pronto del wrestling

Faltan poco menos de cuatro meses para que John Cena , una de las máximas estrellas en la historia de la WWE, se retire oficialmente de la lucha libre. Sin embargo, ¿sabías que este luchador no es el único que está pensando en el retiro en los próximos años o meses?

La WWE ha contado con un sinfín de estrellas que han llevado a la compañía a ser una de las más vistas a nivel mundial, y John Cena formó parte de una generación que logró la trascendencia a nivel mundial. Ante ello, la empresa de Wrestling decidió honrarlo con un año de retiro, mismo que terminará en diciembre próximo.

¿Contra qué luchadores ha peleado John Cena en su año de retiro en la WWE?

A lo largo de su año de retiro, John Cena ha tenido la oportunidad de enfrentar a elementos de la talla de CM Punk, Randy Orton, Cody Rhodes, R-Truth y Logan Paul, por lo que sus aficionados se mantienen a la expectativa por conocer cuál será su último rival como profesional del Wrestling.

¿Por qué John Cena se retira de la WWE?

John Cena nació el 23 de abril de 1977, por lo que actualmente cuenta con 48 años de edad. Y si bien una de las principales razones por las cuales confirmó su retiro de la WWE es para dar paso a su etapa como actor de Hollywood, la realidad es que, por su edad, ya no puede completar una carrera a tiempo completo en el cuadrilátero.

¿Qué otras superestrellas podrían retirarse pronto de la WWE?

AJ Styles : La estrella de la WWE ha dicho en reiteradas ocasiones que se retirará del profesionalismo antes de cumplir los 50 años, por lo que, con 48 años actuales, su retiro está más cerca que nunca de la misma forma que con John Cena.

: La estrella de la ha dicho en reiteradas ocasiones que se retirará del profesionalismo antes de cumplir los 50 años, por lo que, con 48 años actuales, su retiro está más cerca que nunca de la misma forma que con CM Punk: El estandarte de la empresa de los Estados Unidos cuenta con 46 años de edad; sin embargo, no descartaría pensar en el retiro a partir de ahora y después de haber cumplido su más grande sueño: protagonizar una Wrestlemania.

