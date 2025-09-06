John Cena sorprende en WWE SmackDown con homenaje y reto inesperado de Brock Lesnar

La última aparición de John Cena en WWE SmackDown fue mucho más que un combate: se convirtió en un recorrido por su legado. En la Allstate Arena de Chicago, el mismo lugar donde debutó en 2002, el luchador utilizó movimientos icónicos de grandes rivales que marcaron su carrera, desde el GTS de CM Punk hasta el Angle Slam de Kurt Angle.

La noche había comenzado con un emotivo discurso de despedida, interrumpido por el campeón de Estados Unidos, Sami Zayn. En un gesto de respeto, Zayn le ofreció una oportunidad titular inmediata, dando paso al evento estelar que terminó robándose la atención de los fanáticos.

¿Cómo homenajeó John Cena a sus rivales históricos?

Durante el combate, Cena ejecutó maniobras que rindieron tributo a figuras que definieron su trayectoria en WWE. El Clothesline From Hell en honor a JBL, el Pop-Up Powerbomb de Kevin Owens y hasta el Spear en referencia a Edge formaron parte de su repertorio especial. Cada movimiento fue recibido con ovaciones del público, que reconoció la simbólica despedida del 16 veces campeón mundial.

¿Qué papel jugó Brock Lesnar en SmackDown?

El emotivo homenaje no tuvo un desenlace claro. Cuando Cena parecía cerca de la victoria, Brock Lesnar irrumpió en la arena para interrumpir la cuenta y atacar brutalmente tanto a Zayn como al propio Cena con múltiples F5.

Tras el caos, Lesnar confirmó desde bastidores que este ataque marcaba el inicio de una nueva rivalidad. El próximo 20 de septiembre, en Wrestlepalooza en Indianápolis, ambos se enfrentarán en un combate que promete revivir una de las sagas más intensas de la historia de WWE .

La velada cerró con un sabor agridulce: un homenaje al pasado de Cena y, al mismo tiempo, el comienzo de un reto que podría definir su futuro inmediato en el cuadrilátero.