Leyenda del futbol pensó en quitarse la vida tras fallar un penal decisivo; así pensó en el final de sus días

La salud mental es una problemática que ha sacudido naciones enteras, respecto a cómo tratarla y las consecuencias sobre miles de personas. Y justamente quien habló de dicha temática fue una leyenda del futbol mundial. John Terry confesó que tras fallar su penal en la tanda decisiva de la final de Champions League de 2008… pensó en el suicidio. Estas fueron sus palabras.

¿Por qué la leyenda del futbol mundial pensó de esa forma tras su penal errado?

Los treintañeros recuerdan con una nostalgia total aquella final de 2008 donde el Manchester United y el Chelsea definieron al monarca de la Champions League. El encuentro fue un mítico 1-1 lleno de poderío entre dos clubes plagados de figuras. El duelo tuvo que irse hasta la vía de los penales, punto donde John Terry tuvo un terrible resbalón.

Cuando fue su turno, resbaló y su impacto terminó en el poste. Y al finalizar la tanda completa, The Blues cayeron ante su rival de liga. Ahí fue donde en la noche, al volver al hotel de Moscú, el futbolista inglés tuvo ciertos pensamientos intrusivos.

“Mirando hacia atrás, me hubiera encantado en ese momento hablar con algún especialista, porque recuerdo que después del partido todos volvimos al hotel y yo estaba en el piso 25. Miraba por la ventana y… no digo que fuera a saltar, pero en ese momento te pasan muchas cosas por la cabeza y tirarme era una de ellas. Son esos momentos de ¿y si?... en los que simplemente no sabes nada”.

¿John Terry, leyenda del futbol, aún piensa en esa final?

Al final del día, en esta charla que John tuvo en el podcast Recce Mennie, indicó que son experiencias que te marcan como persona y como profesional. Aunque con el paso de los años la espina rasgó menos en los recuerdos, siempre se quedó esa sensación de qué hubiera pasado si no resbalaba. Incluso en aquel momento publicó una carta de disculpas hacia los aficionados del Chelsea, pues días después de la final se mantuvo sin conciliar el sueño.