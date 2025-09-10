Estrella del deporte fue ingresado en una clínica por problemas de salud mental

Wander Franco, campocorto dominicano de las Grandes Ligas, fue detenido por la policía y admitido en una clínica por problemas de salud mental en su ciudad natal, Baní, según informaron autoridades locales. El ingreso se produjo a solicitud de la familia, que pidió la intervención de las autoridades para garantizar que reciba atención especializada; las autoridades subrayaron que la admisión no está relacionada con los procesos judiciales que enfrenta el pelotero.

La versión oficial indica que la detención y el traslado a la clínica se hicieron en coordinación con la familia y bajo la supervisión policial, y que las autoridades médicas serán las encargadas de evaluar su estado y determinar los pasos terapéuticos a seguir. Fuentes locales describen el procedimiento como una medida destinada a priorizar la salud mental del jugador y no como una acción penal en este momento.

En junio del 2025 Wander Franco fue declarado culpable

Este hecho ocurre en un contexto legal ya complejo para Franco: en junio de 2025 fue declarado culpable por un tribunal dominicano por abuso sexual contra una menor, y recibió una sentencia de dos años de prisión suspendida. La condena y las acusaciones previas, incluyendo investigaciones iniciadas en 2023, han provocado que su carrera en las Grandes Ligas quede en suspenso desde entonces.

¿Tampa Bay ya habló sobre la situación de Wander Franco y su ingreso a una clínica mental?

Hasta el momento no ha trascendido un pronunciamiento detallado del equipo sobre esta nueva situación clínica, y el entorno familiar y legal continuará siendo determinante para los siguientes pasos. Dada la naturaleza sensible del caso, las autoridades piden respeto a la privacidad y dejar en manos de los profesionales de la salud mental la valoración y el tratamiento que Franco necesite.

