Es histórico del América, pero saldría del club tras el despido de Jardine

Coapa ha estado en fuego en los últimos días gracias a la salida de André Jardine, quien no llegó a un acuerdo con la directiva del América y que decidió salir de la institución luego de concretar uno de los logros más importantes en la historia de la Liga BBVA MX: el tricampeonato.

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Sin embargo, las malas noticias para el Club América aún no habrían terminado. Y es que, una vez confirmada la salida de André Jardine, todo parece indicar que un elemento fundamental en el tricampeonato del club también tendría listas sus maletas para salir más pronto que tarde de Coapa.

¿Jonathan dos Santos sale del América tras el despido de André Jardine?

Para poner un poco de contexto, vale decir que, hasta antes de la llegada de André Jardine, Jonathan dos Santos estaba relegado a un puesto secundario en el América, por lo que el arribo del brasileño lo ayudó a tener un segundo aire en esta etapa de su carrera.

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Ante tal situación, el portal América Monumental sostiene que, con la salida de André Jardine, el menor de los dos Santos finalmente tomaría la decisión que tanto había meditado en los últimos meses, el cual es el retiro de las canchas con 36 años de edad cumplidos en abril de este año.

Y es que, con esta edad, Jonathan entiende que será muy complicado llenarle el ojo a cualquier entrenador que aterrice en Coapa debido a la poca confianza que tendría en él en relación a la que tuvo con Jardine, por lo que la baja del brasileño también podría traer consigo el retiro de este jugador.

¿Cuáles son los números de Jonathan dos Santos en el América?

Jonathan dos Santos llegó al América procedente del Galaxy en enero del 2022, por lo que ya tiene más de cuatro años en la institución. En esta cantidad de tiempo, el contención no solo registra tres campeonatos de Liga, sino también una anotación y cinco pases a gol en 165 duelos disputados.