Era una perla en Rayados y jugó para la Selección Mexicana; hoy no tiene equipo

Son muchos y muy variados los ejemplos de futbolistas mexicanos que destacaron en sus inicios con equipos importantes del futbol nacional pero que, sin embargo, han quedado en el olvido. Uno de ellos es el canterano de Rayados , quien incluso tuvo la oportunidad de formar parte de la Selección Mexicana.

Ya sea como segundo contención o incluso como interior, la realidad es que los primeros años de Jonathan González en Rayados de Monterrey hicieron que muchos lo consideraran el nuevo elemento a seguir de la Liga BBVA MX; no obstante, la “joya” nunca pudo explotar.

Nacido el 13 de abril de 1999, Jonathan González es un jugador de 26 años de edad que arribó al primer equipo de Rayados de Monterrey en julio del 2017 y que, de inmediato, sorprendió por ganarse un puesto como titular gracias al recorrido que tenía en el campo, sobre todo en el centro del mismo.

Jonathan González logró sorprender a propios y extraños al sumar muchos encuentros como titular, por lo que de inmediato fue considerado como un mexicano más de exportación. Sin embargo, con el paso de los años su nivel se redujo al grado de perder su titularidad en la Sultana del Norte.

Ante este hecho, Jonathan arribó a equipos como Necaxa, Querétaro y el Minnesota United de la MLS aprovechando su doble nacionalidad. Su última escuadra fueron los Bravos de Juárez, institución que le dio las gracias a unas semanas para que comenzara el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

¿Cómo fue el paso de Jonathan González en la Selección Mexicana?

El buen paso que Jonathan González mostró en sus primeros años hicieron que Juan Carlos Osorio lo debutara en la Selección Mexicana en enero del 2018; no obstante, vale decir que su participación únicamente se redujo a tres compromisos después de tener un pasado con la escuadra de los Estados Unidos.