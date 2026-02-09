Figura norteamericana destroza a la WWE: “me quitó mi amor por la lucha libre”

La WWE ha tenido un par de años complicados que han hecho que la empresa tome decisiones importantes, mismas que, en ocasiones, van en contra de lo que sus estrellas desean. Un ejemplo de lo anterior es Ricochet, quien abandonó la compañía luego de la falta de oportunidades a su personaje.

Fue en julio del 2024 cuando Ricochet tomó la decisión de decirle adiós a la WWE luego de que la empresa lo dejara en un papel totalmente secundario dándole más oportunidades a otros luchadores del roster principal. Hoy, como figura de AEW, el norteamericano no tuvo problema en despotricar en contra de la compañía.

Ricochet, figura de la lucha libre, destroza a la WWE

De acuerdo con información de la cuenta de X KingRicochet, así como de la cuenta de Facebook de SoyEduardoBates, la forma en cómo Ricochet abandonó la WWE solo hizo que el luchador entendiera que su etapa en la empresa fue prácticamente desperdiciada, pues no pudo brillar como hubiese deseado.

Y es que, según sus palabras, la WWE le quitó el amor que sentía por la lucha libre debido a la forma en cómo se sentía cada que llegaba a una función o a la empresa como tal. En esencia, criticó que la industria solo lo utilizara para “hacer quedar bien” a otros luchadores, algo que lo molestó en distintas ocasiones.

Ante ello, Ricochet aseguró que prefería volver a la lucha independiente o, bien, tener oportunidades en otras empresas (aunque esto significara una disminución en su sueldo), en lugar de regresar a la WWE, motivo por el cual es un hecho que, al menos en el futuro próximo, no estará en la empresa que hoy comanda Triple H.

¿Ricochet fue Prince Puma en Lucha Underground?

Antes de su paso por la WWE, Ricochet , luchador de 37 años, destacó como uno de los rostros fuertes de Lucha Underground bajo el nombre de Prince Puma, figura enmascarada. De hecho, el hoy luchador de AEW tuvo la oportunidad de compartir ring con otras figuras mexicanas en su etapa en este producto para la televisión.