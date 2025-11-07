Los 3 futbolistas CLAVE de Tigres que se podrían perder el partido de ida de los Cuartos de Final

Guido Pizarro debe de ser cuidadoso con tres figuras del equipo para la Jornada 17 del Apertura 2025 cuando se midan ante el Atlético de San Luis en el Volcán pues llega con 3 jugadores condicionados a perderse el partido de ida de los Cuartos de Final si les sacan una tarjeta amarilla.

Los jugadores que podrían perderse el juego de ida de los Cuartos de Final son: Jonathan Ozziel Herrera, Juan Brunetta y Angel Correa.

Los futbolistas arriban al cierre del torneo con cuatro amonestaciones por lo que en caso de ser amonestados tendrán la sanción de perderse el próximo partido oficial en la Liga BBVA MX y estarían pagando la sanción en los Cuartos de Final.

La calidad que perdería Tigres sin Jonathan Ozziel Herrera, Juan Brunetta y Angel Correa

Los jugadores tendrán que ser cautelosos de no ser amonestados en el encuentro pues serían una baja sensible para Pizarro. En el caso de Brunneta y Angel Correa, dos de los jugadores que normalmente están en el once inicial del equipo, que entre los dos registran 20 goles generados entre los que han anotado y en los que han tenido que dar asistencia.

En el caso de Ozziel Herrera, un delantero que ha demostrado su buen nivel en el Apertura 2025, siendo titular en el equipo y registrando 4 goles y dos asistencias.

Tigres busca el liderato en la Jornada 17 del Apertura 2025

Tigres se medirá ante el Atlético de San Luis en la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX el sábado 8 de noviembre del 2025. El juego será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de Azteca Deportes en punto de las 16:50 horas tiempo del centro de México. El partido tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Zague, David Medrano y Álvaro López Sordo.