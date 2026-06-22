Jordania vs Argelia: La HORA EXACTA para ver el partido de HOY lunes 22 de junio en el Mundial 2026

Las selecciones de Jordania y Argelia protagonizan HOY, lunes 22 de junio, uno de los duelos más cruciales del Grupo J en el Mundial 2026. Ambas escuadras saltarán a la cancha con la urgencia absoluta de conseguir una victoria para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la fase de eliminacion directa.

El escenario elegido para albergar este choque es el moderno Estadio San Francisco, localizado en el estado de California. Este recinto será testigo de un partido de alta tensión, donde el margen de error es prácticamente nulo para ambos combinados internacionales tras el resultado del partido entre Argentina y Austria, donde Messi anotó dos goles (2-0).

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La presión es máxima porque ambos equipos necesitan redimirse tras los resultados adversos obtenidos durante su presentación. En su primer partido del torneo, Jordania sufrió una derrota por 3-1 frente a una sólida escuadra de Austria, complicando su panorama.

Por su parte, Argelia no tuvo mejor suerte; el equipo africano cayó por un contundente 3-0 ante la Selección Argentina, actual campeona defensora. Una nueva derrota significaría la despedida prematura de la justa para cualquiera de las dos naciones.

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La hora exacta del Jordania vs Argelia Grupo J del Mundial 2026

Para los aficionados que desean vivir la acción de este encuentro, la hora exacta para ver el partido Jordania vs Argelia es a las 21:00 horas (CST), tiempo del centro de México. Y podrás seguir el minuto a minuto con las mejores acciones del partido por el sitio web de Azteca Deportes.

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