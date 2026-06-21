Los partidos que se jugarán mañana lunes 22 de junio del Mundial 2026: lista EXACTA con hora

Las emociones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no se detienen. Este lunes 22 de junio, la actividad de la Fase de Grupos continúa con una agenda repleta de drama, buen futbol y boletos hacia la siguiente ronda que empiezan a definirse.

Las potencias de distintas confederaciones saltan a la cancha en un día que promete mantener un alto ritmo competitivo.

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La cartelera arranca temprano cuando la selección de Argentina se mida ante Austria en el Estadio Dallas en punto de las 11:00 horas, un duelo clave en la disputa del primer lugar del Grupo J.

Más tarde, a las 15:00 horas, Francia buscará imponer su jerarquía frente a Irak en el Estadio Philadelphia. A las 18:00, el partido más llamativo de la jornada de lunes, Noruega vs Senegal.

Para cerrar la actividad del día, el continente africano y el asiático chocarán en un vibrante duelo entre Jordania y Argelia a las 21:00 horas en San Francisco. (Todos lo partidos son hora del tiempo del centro de México).

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¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Noruega vs Senegal?

El plato fuerte de la tarde lo protagonizarán las escuadras de Noruega y Senegal, un choque de estilos que promete intensidad pura en el Estadio New York / New Jersey.

En punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México), podrás vivir EN VIVO y completamente GRATIS este partido a través de la señal de Azteca Deportes. Disfruta de la transmisión con la narración y el análisis del mejor equipo del mundo de la televisión deportiva, disponible en nuestras plataformas digitales ( App y Sitio Web) y en televisión abierta por el Canal de Azteca 7.

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