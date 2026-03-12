Jorge Jesús, DT del Al-Nassar, dice que Cristiano Ronaldo necesita DESCANSO a días del México vs Portugal

El delantero portugués Cristiano Ronaldo deberá tomar un periodo de descanso tras la lesión que sufrió recientemente con Al-Nassr, situación que pone en duda su presencia en el amistoso entre Selección de Futbol de México y Selección de Futtbol de Portugal, programado para el 28 de marzo de 2026 en el Esatadio Ciudad de México (Banorte/Azteca).

La información fue confirmada por el entrenador del club saudí, Jorge Jesus, quien explicó que el atacante necesitará tiempo para recuperarse antes de volver a la actividad. Ronaldo presentó molestias musculares durante el partido de liga frente a Al-Fayha, lo que llevó al cuerpo médico a realizar estudios para evaluar su estado físico.

Cristiano Ronaldo viajará a otro país para iniciar tratamiento, durante una conferencia de prensa, el técnico portugués detalló el plan de recuperación del jugador, el cual incluye un viaje a España para continuar con su rehabilitación junto a su equipo médico.

“Necesitará descanso y recuperación. Cristiano viajará a España para recibir tratamiento, al igual que otros jugadores lesionados. Necesitará tratamiento con su fisioterapeuta personal. Esperamos que regrese pronto para ayudar al equipo”, señaló el estratega del Al-Nassr.

México espera lista oficial de Portugal para el amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La situación del delantero mantiene incertidumbre sobre su participación en el encuentro amistoso ante México. La convocatoria oficial de Portugal para la próxima Fecha FIFA será anunciada el 20 de Marzo por el seleccionador Roberto Martínez.

Mientras continúa su recuperación, el cuerpo técnico y médico priorizan que el futbolista se recupere completamente antes de volver a la actividad competitiva, en un calendario que incluye compromisos internacionales rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

