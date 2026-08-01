¡De regreso! Se fue a Europa y logró su pase al Mundial 2026; hoy vuelve como estrella a la Liga BBVA MX

La Copa Mundial de la FIFA 2026 generó mucha emoción entre la comunidad azteca que presenció un gran nivel de la Selección Mexicana, misma que tuvo una sólida base de elementos de la Liga BBVA MX combinada con jugadores que formaron parte del balompié del viejo continente.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

Un ejemplo de lo anterior es Jorge Sánchez, quien tras un interesante periodo con Cruz Azul tomó la decisión de irse al PAOK de Grecia precisamente antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora, ya disputado este evento, el lateral por derecha ha vuelto a la Liga BBVA MX.

Jorge Sánchez, de jugar el Mundial 2026 a volver a la Liga BBVA MX desde Grecia

Fue hace unos días cuando la cuenta oficial de los Rojinegros del Atlas confirmó la llegada de Jorge Sánchez, jugador de 28 años de edad que se desempeña como lateral por derecha y que, tras disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, vuelve a la Liga BBVA MX después de su paso por el PAOK.

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Cabe mencionar que, hasta hace unos meses, Jorge formaba parte del Cruz Azul campeón de la Concachampions; sin embargo, el mexicano tomó la decisión de volver a Europa antes de la Copa Mundial, pues entendía que con este camino sería más fácil defender los colores de la Selección Mexicana.

Una vez completado el objetivo, el mexicano tomó la decisión de volver a la Liga BBVA MX; sin embargo, no fue a Cruz Azul, sino a unos Rojinegros que acordaron términos y condiciones para convertirlo en su refuerzo de lujo de cara al resto del torneo Apertura 2026.

¿Cuáles son los números de Jorge Sánchez en la Liga BBVA MX?

Jorge Sánchez ha tenido la oportunidad de defender distintos equipos del futbol mexicano tales como Santos Laguna, el Club América, Cruz Azul y, ahora, los Rojinegros del Atlas. En estos equipos, el lateral acumula cinco anotaciones y 13 pases a gol en 257 duelos disputados.