¡Les falta carácter! Ex dirigente de Rayados criticó a los jugadores

Jorge Urdiales, ex presidente de los Rayados, aseguró que le ha faltado carácter al equipo regiomontano en los últimos torneos en los que no ha podido acabar con una larga sequía sin títulos de más de seis años.

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Aunque reconoció que la institución ha sido exitosa en diferentes rubros, señaló que en lo deportivo tienen una deuda pendiente. Mientras que vislumbra que será positiva la llegada de Dennis Te Kloese como presidente deportivo del Monterrey.

A su vez destacó el valor que dará la presencia de Walter Erviti como director deportivo, justamente por la huella que tiene en el club y por la personalidad que demostró cuando fue jugador de la “Pandilla”.

“Tiene la experiencia y el carácter. Y creo que al equipo le ha faltado carácter, y hay que inculcárselo, hay que imbuírselo, porque es fundamental. Nos pueden superar en un partido, o en varios, pero en lo que nunca nos pueden superar es en la actitud”, dijo Urdiales.

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Urdiales y un claro mensaje al plantel de Rayados

El ex dirigente del conjunto albiazul enfatizó la importancia de que los futbolistas entreguen todo en la cancha, ya que considera que es la única forma para que los Rayados vuelvan a conquistar la LIGA BBVA MX, algo que no hacen desde el Apertura 2019.

“Y todo eso te va a llevar a poder lograr los campeonatos, no hay otra manera, hay que llevar el trayecto, pelearlo en cada partido para luego poder aspirar a un título”, añadió ante la prensa en un evento que se llevó a cabo este lunes 11 de mayo.

Si bien evitó criticar la gestión de José Antonio “El Tato” Noriega, quien dejó la presidencia deportiva para que su lugar sea tomado por Te Kloese, reconoció el aporte que tendrá el nuevo dirigente neerlandés.

“Tiene todas las condiciones para ser un gran presidente deportivo, por supuesto. Me tocó tratarlo cuando estuvo en Tigres, cuando estuvo en selecciones, en Chivas, entonces creo que es un excelente candidato”, opinó.

¿Quién es Urdiales?

Se desempeñó como presidente ejecutivo del Monterrey desde el 2001 hasta mediados del 2012, cuando decidió retirarse aunque se mantuvo como asesor externo del equipo.

Con Urdiales al frente se gestó la época de oro de los Rayados, en donde en total consiguieron tres títulos de liga, además de dos trofeos de la Liga de Campeones de la Concacaf.

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