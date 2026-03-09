¡ROMPE RÉCORD! La jornada 10 del Clausura 2026 fue la más goleadora

En la Liga MX, hay jornadas que avanzan “normales” y otras que se sienten como festival. La Jornada 10 cayó en la segunda categoría: goles por todos lados, partidos que no se rompieron hasta el final y un contador que se disparó justo cuando el torneo empieza a entrar en el tramo donde cada punto pesa doble.

Se anotaron 27 goles en la Jornada 10 del Clausura 2026

La Jornada 10 del Clausura 2026 se anotaron 27 goles, la cifra más alta del campeonato hasta este punto. El dato no solo resalta por sí mismo; también porque supera los picos previos del torneo y confirma que la tendencia ofensiva se mantiene firme, incluso cuando la liga entra a semanas de desgaste y rotaciones.

El Clausura 2026 ya venía mostrando un ritmo alto por fecha, pero esta Jornada 10 lo llevó un escalón más arriba. Hasta ahora, la jornada con más goles había sido la Jornada 4 con 26, seguida por la Jornada 5 y la Jornada 7 con 25. La Jornada 6 y la Jornada 8 se quedaron en 24, y el arranque tuvo sus semanas más bajas con 19 goles en la Jornada 1 y la Jornada 3. En pocas palabras: el torneo rara vez se apaga, pero esta fecha sí se salió del rango habitual.

Goles por jornada en el Clausura 2026:



J1: 19

J2: 21

J3: 19 (la más baja, empatada con J1)

J4: 26

J5: 25

J6: 24

J7: 25

J8: 24

J10: 27 (la más alta del torneo)

Más allá del número, el 27 deja una lectura clara: la liga está en un punto donde muchos partidos se juegan a ida y vuelta, con equipos que arriesgan más y con defensas que pagan caro cualquier desconcentración. Y cuando el torneo entra en esa dinámica, el resultado suele ser el mismo: jornadas con marcador alto y tabla que se mueve sin pedir permiso.

