Surgió del América, ganó 2 títulos y jugó solo 6 partidos; hoy está semiretirado con 26 años

A lo largo de su historia, el Club América tiene la fortuna de contar con varios jugadores surgidos de sus fuerzas básicas que alcanzaron la cima deportiva tanto a nivel nacional como mundial. Sin embargo, existen otros casos que nunca pudieron despegar como se esperaba, y uno de ellos es José Guillén.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Nacido en Jaral del Progreso, y considerado por el primer equipo en la etapa de Miguel Herrera, José Guillén llegó a dar mucho de qué hablar como canterano del América. El jugador tuvo a bien ganar dos títulos con la institución, aunque hoy en día, con 26 años, está semiretirado del profesionalismo.

¿Quién es José Guillén, canterano del América que está semiretirado con 26 años?

Fue durante la temporada 2018 - 2019 que José Guillén llegó al primer equipo del América a petición de Miguel Herrera. El mediocampista mexicano formó parte de la plantilla en la que militaban jugadores como Guido Rodríguez y Edson Álvarez, por lo que, pese a sus deseos, nunca tuvo la regularidad que esperaba.

Te puede interesar: ¿Qué fue de David Otunga, figura de la WWE que firmó con Marvel?

Te puede interesar: Así fue como Penta firmó el título universitario de una de sus fans

De hecho, el único partido en el que disputó minutos en la temporada del campeonato de los azulcremas fue correspondiente a la Jornada 3, cuando estuvo en el campo solamente por nueve minutos ante Pachuca. Este mote lo hizo formar parte de la plantilla que, a la postre, se quedó con el título del Apertura 2018.

A partir de ahí, José Guillén solamente disputó cinco duelos más de Copa MX con el América, sumando seis en su etapa con el club. Pese a ello, el mexicano obtuvo dos títulos con la escuadra capitalina, misma de la que salió para arribar a Cruz Azul Hidalgo en 2020, cuadro en el que estuvo durante poco más de un año.

¿Cuál es la actualidad de José Guillén, canterano del América?

Tras su paso por la Liga BBVA MX, el canterano del América pasó por cuadros como Cafetaleros de Chiapas, Chihuahua FC, Porto Palmeiras y Playa del Carmen, escuadra que forma parte de la Liga Premier. Hoy, con 26 años de edad, José Guillén volvió a Playa del Carmen, aunque vale decir que no ha tenido los minutos que hubiese deseado hasta ahora.